غراي سكيل تخطط لتوسيع عرض صناديق العملات المشفرة في أوروبا

تام شمس - الخميس 28 أبريل 2022 12:48 صباحاً - أكد الرئيس التنفيذي مايكل سونينشين، الثلاثاء، أن شركة إدارة الأصول الرقمية غراي سكيل إنفستمنتس يخطط لتوسيع عروض منتجاته في أوروبا للاستفادة من الطلب المؤسسي المتزايد على العملات المشفرة في المنطقة.

وفي مقابلة مع بلومبرغ، قال سونينشين إن الشركة تعقد اجتماعات مع شركاء محليين لمناقشة كيفية طرح مجموعة منتجات غراي سكيل في المنطقة. ولم تضع الشركة أي خطط محددة بشأن البورصات والبلدان التي سيتم دعمها في البداية، على الرغم من أن غراي سكيل تخطط لإطلاق اختبارات تجريبية في العديد من الأسواق عبر الاتحاد الأوروبي.

وأوضح سونينشين أن غراي سكيل ستنظر في سلوكيات المستثمرين واللوائح المحلية في تحديد طرح منتجها. وقال إنه "على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي موحد، إلا أننا لا ننظر إلى السوق الأوروبية بأكملها على أنها في الواقع سوق واحدة". "بدلًا من ذلك، سنكون مدروسين للغاية ومنهجيين للغاية بشأن كل مركز من المراكز المالية والمحاور المالية التي نطلقها في النهاية."

غراي سكيل هي إلى حد بعيد أكبر شركة لصناديق العملات المشفرة في العالم، مع أكثر من ٣٥,٧ مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة اعتبارًا من يوم الاثنين. وقد جمع صندوق غراي سكيل بيتكوين تراست، التي يتم تداوله تحت رمز المؤشر GBTC، ما يقرب من ٢٥,٨ مليار دولار من الأصول. وفي الوقت نفسه، فإن صندوق العقود الذكية الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي يستثني إيثريوم لديه بالفعل أكثر من ٣,٧ ملايين دولار تحت الإدارة.

كانت غراي سكيل تحاول تحويل منتجها الرائد GBTC إلى صندوق تداول فوري في البورصة، وهو أمر يفتقر إليه سوق الولايات المتحدة حاليًا. وقد عبرت غراي سكيل عن استعدادها لاتخاذ إجراءات قانونية ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في حالة رفضها لتطبيقها.

وحسبما أشارت بلومبرغ، يوجد في السوق الأوروبية أكثر من ٨٠ منتجًا من المنتجات المتداولة في البورصة للعملات المشفرة، بما في ذلك ٦٠ منتجًا تم إطلاقها قبل عام ٢٠٢٢.