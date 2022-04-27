روبنهد تسرّح ما يقرب من ١ من كل ١٠ موظفين مع وصول السهم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 27 أبريل 2022 06:48 صباحاً - قامت منصة تداول الأفراد الشهيرة روبنهود برفد ٩٪ من قوتها العاملة وسط بيع هائل لأسهمها أدى إلى انخفاض سعر سهمها HOOD إلى أدنى مستوياته على الإطلاق.

ففي الثلاثين يومًا الماضية وحدها، انخفض سعر HOOD بنسبة ٣٨٪ تقريبًا ليستقر عند ٩,٩٩ دولارات في وقت كتابة هذه المقالة، وهو ما يمثل أدنى سعر منذ إطلاق الاكتتاب العام الأولي (IPO) في منتصف عام ٢٠٢١.

يعد هذا الانخفاض جزءًا من اتجاه هبوطي طويل المدى شهد انخفاض سعر سهم HOOD باستمرار منذ أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٧٠,٣٩ دولارًا تقريبًا في ٤ أغسطس ٢٠٢١ وفقًا لتريدينغ فيو.

وقد أعلنت شركة روبنهود علنًا عن إعادة تعديل قوتها العاملة عبر منشور مدونة يوم ٢٦ أبريل من قبل الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك فلاد تينيف. حيث أشار إلى أنه بعد المرور بـ "فترة نمو مفرط" بين عامي ٢٠٢٠ والنصف الأول من عام ٢٠٢١، زاد عدد موظفي الشركة ما يقرب من ستة أضعاف، من ٧٠٠ إلى ما يقرب من ٣٨٠٠ موظف.

ومع ذلك، اقترح تينيف أن العديد من الأدوار الوظيفية في الشركة أصبحت غير ضرورية منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى ما يلي:

"لقد أدى هذا النمو السريع في عدد الموظفين إلى بعض الأدوار والوظائف الوظيفية المكررة، والمزيد من الطبقات والتعقيد أكثر مما هو مثالي. وبعد دراسة كل هذه العوامل بعناية، قررنا أن إجراء هذه التخفيضات في فريق روبنهود هو القرار الصحيح لتحسين الكفاءة".

وأضاف: "سنحتفظ ونواصل توظيف مواهب استثنائية في الأدوار الرئيسية ونوفر فرصًا إضافية للتعلم والنمو الوظيفي لموظفينا".

هل ستساعد العملات المشفرة في دفع الانتعاش؟

بعد ذلك، ذكرت روبنهود في الإعلان أنها في وضع جيد للمستقبل بأكثر من ٦ مليارات دولار نقدًا في ميزانيتها العمومية، مع الإشارة أيضًا إلى أنها ستستمر في تقديم "المنتجات الجديدة الرئيسية عبر الوساطة والعملات المشفرة والإنفاق/ التوفير "في عام ٢٠٢٢.

بلغ إجمالي إيرادات الشركة العام الماضي ١,٨٢ مليار دولار، بزيادة ٨٩٪ مقارنة بعام ٢٠٢٠، ويعزى جزء كبير من أداء روبنهود إلى الإيرادات المتولدة من خدمات العملات المشفرة.

حيث بلغ إجمالي إيرادات المعاملات المشفرة ٤١٩ مليون دولار في عام ٢٠٢١، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة ١٤٥١٪ مقارنة بالعام السابق. وفي الربع الثاني من عام ٢٠٢١ على وجه الخصوص، شكلت العملة المشفرة ٤١٪ من إجمالي إيرادات روبنهود، ولكن تجدر الإشارة إلى أن الرقم انخفض إلى حوالي ١٣٪ بحلول الربع الرابع.

لا يبدو أن روبنهود تفقد الاهتمام بالقطاع هذا العام، وقد قامت بالعديد من التحركات الموجهة نحو توسيع عروض العملات المشفرة الخاصة بها مؤخرًا.

ففي ١٩ أبريل، أفاد كوينتيليغراف أن روبنهود استحوذت على شركة الأصول المشفرة البريطانية "زيغلو" للمساعدة في خططها التوسعية في أسواق المملكة المتحدة وأوروبا، وهو أمر سلط عليه تينيف الضوء على أنه "سيستمر في التسارع" هذا العام.

كذلك في وقتٍ سابق من هذا الشهر، طرحت روبنهود أيضًا محفظتها المرتقبة للعملات المشفرة إلى مليوني مستخدم مدرج في قائمة الانتظار، ووضعت خططًا لدمج شبكة البرق المسرَّعة، وأدرجت شيبا إينو (SHIB) بعد شهور من الحملات من مؤيديها.