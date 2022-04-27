فشل في الإطلاق: أول ٣ صناديق استثمار عملات مشفرة في أستراليا تفوّت جميعها يوم الإطلاق

تام شمس - الأربعاء 27 أبريل 2022 06:48 صباحاً - تم تأجيل إطلاق أول ثلاثة صناديق بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) متداولة في البورصة (ETF) في أستراليا، نتيجة الحاجة إلى استكمال المزيد من "الفحوصات".

حيث أصدرت البورصة االتي تدرج صندوق متداول بالبورصة فوري لبيتكوين من كوزموس أسيت مانجمنت، بورصة مجلس شيكاغو للخيارات أستراليا بيانًا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ينص على أن "الفحوصات القياسية قبل بدء التداول لا تزال قيد الاكتمال" و "سيتم توفير تحديث إضافي في الأيام المقبلة".

وقد أصدرت بورصة شيكاغو للخيارات نفس الإشعار بخصوص صندوقين متداولين بالبورصة فوريين صادران عن ٢١ شيرز ومن المقرر أيضًا إطلاقهما اليوم، صندوق بيتكوين متداول بالبورصة و صندوق إيثريوم متداول بالبورصة.

ومن غير الواضح سبب تأخر المنتجات مع إبلاغ المراجعة المالية الأسترالية أن "مزود الخدمة في المراحل النهائية" - وهو كيان مثل وسيط رئيسي أو مؤسسة كبرى تتمتع بصلاحية تأخير عمليات الإدراج حتى تصبح جاهزة لدعم تداول المنتجات - يمكن أن يكون هو سبب التعطيل.

الأصل الأساسي لصندوق كوزموس المتداول بالبورصة هو استثمار مباشر في صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة الكندي من بربوس، وهو أول صندوق بيتكوين يتم تداوله في أمريكا الشمالية. الصناديق الصادرة عن ٢١ شيرز مدعومة باحتياطيات بيتكوين وإيثريوم التي يتم الاحتفاظ بها في حل تخزين بارد بواسطة كوين بيز.

حيث أخبر توبي تشابل، رئيس التداول في شركة إدارة الثروات الأسترالية زيرو كاب، كوينتيليغراف أن التأخير "لم يكن أمرًا مهمًا". وأضاف مشيرًا إلى صندوق بيتكوين المتداول بالبورصة من كوزموس:

"قد تعتقد أن الصندوق المتداول بالبورصة الذي يستثمر في صندوق متداول بالبورصة آخر سيكون أسهل في التعامل معه، لكن الوسيط سيضمن فقط أن يكون كل الأمور جاهزة قبل أن يبدأ الإطلاق."

كذلك قال سيسي لو، الشريك الإداري في شركة أبولو كابيتال للاستثمار في الأصول المشفرة وإدارة الثروات، إنه يبدو وكأنه مجرد عثرة صغيرة في طريق طويل للصناديق:

"في حين أن هذه ليست بداية مثالية لصناديق الاستثمار المتداولة، إلا أنه سيتم النظر إليها على أنها مجرد عثرة طفيفة في السرعة في نتيجة ناجحة بخلاف ذلك لصناعة الأصول المشفرة في أستراليا."

وأضاف قائلًا: "يحاول قطاع التمويل التقليدي أن يفهم كيفية تكييف أعماله مع فئة أصول جديدة، وهي رحلة يقوم بها كل من مجال العملات المشفرة والتمويل التقليدي معًا. "

تلقى "الصندوق المتداول بالبورصة كوزموس بربوس بيتكوين أكسيس" التابع لشركة كوزموس أسيت مانجمنت موافقة من بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX) يوم ١٩ أبريل لبدء التداول بعد فترة إشعار مدتها سبعة أيام وكان من المتوقع أن يجتذب حوالي ١ مليار دولار بعد إطلاقه.

وقد تلقى الصندوقان المتداولان في البورصة الصادران عن ٢١ شيرز الموافقة في نفس الوقت تقريبًا، حيث تمت محاذاة الصناديق الثلاثة مع تاريخ الإطلاق نفسه.

٢١ شيرز ليست غريبة على تعطيل إطلاق منتجات الصناديق المتداولة بالبورصة للعملات المشفرة، ففي وقت سابق من أبريل، رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصة المتحدة (SEC) في الولايات المتحدة صندوق بيتكوين متداول بالبورصة والذي كان مدرجًا في بورصة شيكاغو للخيارات BZX الأمريكية قائلة إن البورصة لم تفي بمتطلبات إدراج منتج مالي.