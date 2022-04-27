مجلس الشيوخ البرازيلي يوافق على "قانون بيتكوين" لتنظيم العملات المشفرة

تام شمس - الأربعاء 27 أبريل 2022 05:41 صباحاً - أقر مجلس الشيوخ البرازيلي أول مشروع قانون للبلاد يحكم العملات المشفرة في جلسة عامة، والذي سيمهد الطريق لإنشاء إطار تنظيمي لصناعة العملات المشفرة في البلاد.

يجب أن يوافق مجلس النواب على مشروع القانون ثم يوقعه الرئيس جاير بولسونارو ليصبح قانونًا في البلاد. ومن المتوقع أن يحدث هذا بحلول نهاية عام ٢٠٢٢، وفقًا للخبراء الذين تحدثوا مع كوينتيليغراف البرازيل.

وقد ترأس الجلسة التي تمت الموافقة على المشروع رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو الذي قال:

"أود أن أهنئ مقرر المشروع، السيناتور إيراجا، على الموافقة، هنا في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، على هذا القانون المهم."

اقترح النائب الفيدرالي أويرو ريبيرو مشروع القانون لأول مرة في عام ٢٠١٥.

وثم تمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ بعد مداولات مطولة يوم ٢٦ أبريل، حيث تم الجمع بين مشروع قانون السناتور ريبيرو ومشروع قانون السناتور آرنس رقم ٣٨٢٥/٢٠١٩ والذي كان السناتور إيراجا أبرو مقررًا له.

خلال الجلسة، أكد مجلس الشيوخ أن الفرع التنفيذي للبلاد سيكون مسؤولًا عن صياغة قواعد الأصول المشفرة ويمكنه إما إنشاء جهة تنظيمية جديدة أو تفويض سلطته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (CVM) أو البنك المركزي البرازيلي (BC).

وشهدت الجلسة أيضًا العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك مؤلف مشروع القانون، السناتور آرنز، حيث ركز النقاش على العقوبات المناسبة لجرائم العملات المشفرة، وخاصة الاحتيال.

ووفقًا للسيناتور آرنز، فإن العقوبات المفروضة على هذا النوع من الجرائم يجب أن يتم تعديلها وفقًا لمقدار الاحتيال وغسيل الأموال والجرائم االإدارية الأخرى. حيث أوضح قائلًا:

"يجب أن تكون العقوبات متناسبة مع قيمة القيمة المتأثرة بهذا النوع من الجرائم. لذا فإن من ارتكب جريمة قيمتها مليار دولار أمريكي تسببت في إلحاق ضرر بآلاف الأشخاص ستكون عقوبته أكبر من الشخص الذي أثر على قيمة أقل".

وقد أيد السناتور روز دي فريتاس اقتراح السناتور آرنز، الذي دعا إلى فرض عقوبات أكبر على الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، وقالت إن السوق البرازيلية تتحرك بالفعل بأكثر من ٤٠ مليار دولار في البرازيل.

كما ناقش أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا تحفيز القائمين بتعدين العملات المشفرة لفتح متجر في البرازيل حيث سيكون هناك إعفاء ضريبي كامل لاستيراد أجهزة التعدين برقائق أسيك إلى البلاد.

وقد أشار برناردو شوكمان، نائب الرئيس الأول لقسم العملات الرقمية في شركة التعدين الأمريكية كلين سبارك، إلى أن سوق العملات المشفرة يحتاج إلى تنظيم محدد بحيث يشعر المستثمرون المؤسسيون الذين يكرهون المخاطرة بالتشجيع والحماية من خلال الاستثمار في تعدين العملات الرقمية في أكبر دولة في أمريكا الجنوبية. حيث أوضح قائلًا:

"إن التنظيم موضع ترحيب كبير [و] الاتجاه هو أن تتبع البرازيل أكبر الاقتصادات في العالم وتسهيل تعدين هذه العملات على الأراضي البرازيلية."

لا يبدو أن مشروع القانون يواجه العديد من التحديات في مجلس النواب، حيث يجب الموافقة عليه في جلسة عامة قبل إرساله إلى الرئيس بولسينارو قبل أن يصبح قانونًا.