مجلس الشيوخ الأمريكي يؤكد تعيين لايل برينارد نائبًا لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي

تام شمس - الأربعاء 27 أبريل 2022 02:41 صباحاً - بعد أسابيع من التأخير الناجم جزئيًا عن العرقلة الحزبية، أكد مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح لايل برينارد، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، لمنصب نائب رئيس البنك المركزي المقبل.

ففي تصويت ٥٢-٤٣ في قاعة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، أكد المشرعون الأمريكيون أن برينارد نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمدة أربع سنوات، ومن المحتمل أن تتجاوز فترة ولايتها كمحافظة تنتهي في يناير ٢٠٢٦. كانت برينارد واحدة من أربعة مرشحين ينتظرون الموافقة منذ ذلك الحين قاطع المشرعون الجمهوريون في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ لجنة فبراير، والتي كانت سترسل ترشيح نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته.

بالإضافة إلى برينارد، من المرجح أن يصوت مجلس الشيوخ قريبًا على ترشيحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي المحتمل جيروم باول، الذي كان يشغل منصب الرئيس المؤقت منذ فبراير، بالإضافة إلى الاقتصاديين فيليب جيفرسون وليزا كوك محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي. وينتظر المسؤول السابق في إدارة أوباما وأستاذ القانون مايكل بار أيضًا موافقة المشرعين بعد إعلان الرئيس جو بايدن أن بار اختياره لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي للإشراف في أبريل.

خلال جلسة استماع التأكيد في يناير، قال برينارد إن الكونغرس سيكون لديه في نهاية المطاف سلطة اتخاذ قرار بشأن المضي قدمًا في التعامل مع العملة الرقمية للبنك المركزي، أو CBDC، مضيفًا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرحب بالهيئة التشريعية "التي تلعب دورًا مهمًا للغاية" في تحديث الإطار التنظيمي للعملات المشفرة والأصول الرقمية. لقد تحدثت سابقًا لصالح إصدار الولايات المتحدة للعملة الرقمية للبنك المركزي، ولكنها أعربت أيضًا عن مخاوفها بشأن "الضمانات القانونية والتنظيمية" للعملات المشفرة.

ويشرف الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة، على العديد من اللوائح التي تغطي الأصول الرقمية في الولايات المتحدة. وكانت العديد من الوظائف الشاغرة في الاحتياطي الفيدرالي نتيجة انتهاء المدة واستقالات أعضاء مجلس الإدارة. ويجلس سبعة أعضاء في مجلس المحافظين عندما يكتمل عدد الموظفين، وهو ما لم يحدث منذ ما يقرب من عشر سنوات.

كما هو الحال مع برينارد، سيحتاج باول وبار وجيفرسون إلى أكثر من ٥٠ صوتًا لتأكيد ترشيحهم مع مجلس الشيوخ بكامل هيئته. كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس غائبة عن قاعة مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، على الأرجح لأنها أثبتت إصابتها بكوفيد-١٩. مع عدم قدرة هاريس على التصرف كصوت فاصل، ورد أن غيابها أدى إلى تأخير التصويت على ترشيح كوك للجلوس في مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.