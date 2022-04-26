سعر بيتكوين يصل إلى ٤٠ ألف دولار، والمستثمرون يدفعون دوجكوين (DOGE) بعد تأكيد ماسك على شراء تويتر

تام شمس - الثلاثاء 26 أبريل 2022 03:48 صباحاً - انخفض سوق العملات المشفرة تحت الضغط في ساعات التداول المبكرة يوم ٢٥ أبريل، ولكن اندلعت موجة قصيرة من حركة السعر الصعودية بعد أن أعلنت عناوين وسائل الإعلام أن إيلون ماسك قد توصل إلى صفقة لشراء تويتر مقابل ٤٤ مليار دولار.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أنه بعد انخفاضه إلى ٣٨٢١٠ دولارات في ساعات التداول الافتتاحية يوم الاثنين، سجل سعر بيتكوين (BTC) ارتفاعًا بنسبة ٥,٧٢٪ ليصل إلى أعلى مستوى خلال اليوم عند ٤٠٣٦٦ دولارًا مع انتشار أخبار بيع تويتر عبر منافذ الأخبار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

فيما يلي نظرة على ما يقوله المحللون والبيانات عبر السلسلة حول نظرة بيتكوين قصيرة المدى.

انخفاض احتياطيات البورصات يشير إلى تراكم قوي

تم التعامل مع الاتجاه الهبوطي الأخير الذي سيطر على سوق العملات المشفرة من قبل متداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر بالاسم المستعار "فينكس"، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي يوضح الانخفاض في عملات بيتكوين المحتفظ بها في بورصات العملات المشفرة، مما يشير إلى أن هذا يشير إلى مرحلة تراكم قوية.

صافي تغير صفقات بيتكوين على البورصات. المصدر: تويتر

حيث قال فينيكس،

"إذًا ما الذي يجعلكم تعتقدون أننا سنكون في نقطة توزيع لبيتكوين في الوقت الحالي؟ تخبرني هذه المقاييس البسيطة أننا في مرحلة تجميع لشهور مرة أخرى. أنتم بحاجة إلى شيء ربما لا تملكونه: الصبر."

لا يزال سعر بيتكوين صعوديًا وفقًا لقيعان دورة الماكرو التاريخية

إذ تشير شركة البيانات على السلسلة "ويل ماب" إلى أنه في حين أن التصحيح الحالي لم ينته بعد، فإن "قاع الجيل" يلوح في الأفق وكما يظهر المخطط البياني، فإن شراء هذه الأحداث يميل إلى أن يكون مربحًا للغاية للمستثمرين.

بيتكوين تحقق السعر حسب العنوان. المصدر: تويتر

كما هو موضح في المخطط البياني، فإن السعر الحالي لبيتكوين أعلى بكثير من الخط الذي كان قد حدد مسبقًا قاع كل دورة ماكرو. ويمكن تفسير ذلك بطريقتين مختلفتين - إما أن الاتجاه الهبوطي الذي سيطر على السوق لا مبرر له عند المستويات الحالية أو أن توقعات السوق الصاعدة لا تزال قوية. بدلًا من ذلك، يمكن للمرء أن يستنتج أن السوق يمكن أن يكون في حالة صدمة حقيقية إذا بلغ الضعف الحالي ذروته مع التدفق النهائي إلى المنطقة دون ٢٠٠٠٠ دولار.

هل سيكون هناك استمرار صعودي فوق ٣٩٦١٠ دولار؟

قدم محلل السوق مايكل فان دي بوب نظرة ثاقبة أخيرة حول مستقبل بيتكوين، الذي نشر المخطط البياني التالي الذي سلط الضوء على ٣٩٦١٠ دولارًا كمستوى حاسم للتغلب عليه إذا أراد المضاربون على الارتفاع رؤية المزيد من الاتجاه الصعودي.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تريدينغ فيو

حيث قال فان دي بوب،

"الاختلاف الصعودي الكبير حول بيتكوين والارتداد من مستوى الأطر الزمنية الأعلى هنا. تبدو جاهزة للاستمرار الصعودي".

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٨٥٩ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٢٪.

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