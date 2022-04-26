إيلون ماسك يشتري موقع تويتر مقابل ٤٤ مليار دولار - ومجال العملات المشفرة يستجيب

تام شمس - الثلاثاء 26 أبريل 2022 12:48 صباحاً - في الساعات والأيام التي سبقت شراء الرئيس التنفيذي لشركة تسلا "إيلون ماسك" عملاق الوسائط الاجتماعية تويتر، كانت المناقشات حول حرية التعبير شائعة بين العديد من مستخدمي الإنترنت داخل وخارج صناعة العملات المشفرة.

حيث أعلنت تويتر يوم الاثنين أنها ستصبح شركة خاصة بعد قبول مجلس إدارتها عرضًا من ماسك لشراء أسهم الشركة مقابل ٥٤,٢٠ دولارًا للسهم الواحد نقدًا - أي حوالي ٤٤ مليار دولار. على الرغم من أنه من المتوقع إغلاق الصفقة في عام ٢٠٢٢، إلا أنها لا تزال خاضعة لموافقة المساهمين في تويتر وكذلك بعض الجهات التنظيمية.

ففي إحدى تغريداته الأخيرة قبل نشر خبر الشراء، قال ماسك: "آمل أن يظل حتى أسوأ منتقدي على تويتر، لأن هذا هو ما تعنيه حرية التعبير". نقل موقع تويتر عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قوله: "إن حرية التعبير هي حجر الأساس لديموقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة البلدة الرقمية".

ومع ذلك، بدا أن الكثيرين ينظرون إلى الشراء بمليارات الدولارات على أنه يحتمل أن يكون له النتيجة المعاكسة. حيث أعرب أنجيلو كاروسون، رئيس منظمة ميديا ماترز فور أمريكا، وهي منظمة غير ربحية للرقابة الإعلامية، عن مخاوفه قبل الإعلان عن أن موافقة تويتر على البيع "ستكون انتصارًا للتضليل والأشخاص الذين يروجون لها"، مشيرًا إلى أن ماسك قد يقرر من جانب واحد السماح لأولئك المحظورين من منصة التحريض على العنف مرة أخرى.

كذلك وصف جاكسون بالمر، المشارك في إنشاء توكن دوجكوين (DOGE) المستند إلى الميم، والذي دفعه ماسك على منصة وسائل التواصل الاجتماعي في أوقات كثيرة، الاستحواذ بأنه "استحواذ عدائي" يتناقض مع فكرة الحرية. في حين هنأ أنتوني بومبليانو، مناصر بيتكوين، مالك تويتر الجديد، بينما بدا أن شركة إقراض العملات المشفرة بلوك فاي تتخذ موقفًا هزليًا، حيث نشرت صورة مزج لكلب دوجكوين وشعار تويتر.

لم يعلق مايكل سايلور، مؤسس شركة مايكروستراتيجي والرئيس التنفيذي لها، بشكل مباشر على الاستحواذ، وبدلًا من ذلك رد على ماسك نص التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة في تغريدة، مشيرًا إلى أنه يدعم هذه الخطوة. وأشادت عضو مجلس النواب جودي هايس، التي أيدت مزاعم كاذبة بالاحتيال في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٢٠، بالصفقة باعتبارها فوزًا للتعديل الأول أيضًا.

وليس من الواضح الذي ما قد يقصده مؤيدو التعديل الأول من خلال دعمهم لشراء ماسك لتويتر، لأن التعديل الدستوري لا يقيد أصحاب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة، بل يمنع الكونغرس من إصدار قوانين تحظر أنواعًا معينة من الكلام. وقد حكمت المحاكم الأمريكية سابقًا بأن حرية التعبير لا تمتد لتشمل التحريض على "عمل غير قانوني وشيك". وبالمثل، تنص قواعد تويتر على أن المنصة لا تسمح للمستخدمين "بالتهديد بالعنف ضد فرد أو مجموعة من الأشخاص" أو تحريض الآخرين على الانخراط في المضايقات المستهدفة.

قد يؤثر ماسك، مع أكثر من ٨٣ مليون متابع - أكثر بكثير من الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر "جاك دورسي" عند ٦,٣ مليون - على السلوك على المنصة ووسائل التواصل الاجتماعي ككل نتيجة لعملية الشراء. حيث قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا في ١٤ أبريل إن إحدى أهم أولوياته بالنسبة إلى تويتر ستكون القضاء على "البريد العشوائي والاحتيال وجيوش الروبوتات"، بما في ذلك تلك المرتبطة بعمليات الاحتيال الخاصة بالعملات المشفرة.

في وقت كتابة المقالة، تم تسعير أسهم تويتر عند ٥١,٧٠ دولارًا، بعد أن ارتفعت بأكثر من ٣٢٪ خلال آخر ٣٠ يومًا.