تقرير: مؤسس بوستميتس، باستيان ليمان، يُطلق شركة عملات مشفرة

تام شمس - الاثنين 25 أبريل 2022 11:55 مساءً - وفقًا للمنفذ الإخباري المحلي فاينانس إف دبليو دي، يقوم رجل الأعمال الألماني باستيان ليمان بالانتقال إلى صناعة العملات المشفرة من خلال إنشاء شركة ناشئة جديدة تسمى "تيب توب لابز". على الرغم من أن التفاصيل المحيطة بالمشروع لا تزال غير معروفة، إلا أن موقعها على الإنترنت ينص على أن الشركة تسعى إلى توفير "حلول تمويل المستهلك لشبكة ويب ناشئة".

ففي صفحة الوظائف الخاصة بها، يبدو أن شركة تيب توب لابز تقوم بتعيين مهندس بلوكتشين تشمل مسؤولياته الأساسية "إنشاء مكونات بروتوكول تتكامل عبر أنظمة بلوكتشين المختلفة" و "قيادة تصميم وهندسة البروتوكولات الأساسية والتوكنات". وقد تم تسجيل الشركة في ولاية ديلاوير منذ فبراير. وصرح ليمان على صفحته على موقع لينكد إن بأنه المؤسس الحالي لـ "شركة ناشئة متخفية".

أسس ليمان عملاق توصيل الطعام بوستميتس في عام ٢٠١١. وفي ديسمبر ٢٠٢٠، استحوذت أوبر على بوستميتس مقابل ٢,٦٥ مليار دولار في صفقة شاملة لجميع الأسهم. وبحلول ذلك الوقت، كان بوستميتس قد نما ليغطي ٨٠٪ من الأسر في الولايات المتحدة، مع أكثر من ٦٠٠٠٠٠ مطعم مدرج في منصته للتسليم والطلبات الخارجية.

وقد ذكر كوينتيليغراف سابقًا أن عملاق توصيل الطعام الصيني ميتوان ديانبينغ ينضم إلى جهود العملة الرقمية للبنك المركزي في البلاد. وفي جميع أنحاء العالم، تمكّن غرابهاب مستخدميها من كسب مكافآت في بيتكوين (BTC) كجزء من شراكتها مع لولي. وفي هذه الأثناء، اهتمت مدينة ليفربول بمنصة توصيل الطعام التي تعمل بتقنية بلوكتشين والمبنية على سلسلة فيوز بلوكتشين.

في هذه المرحلة من الوقت، ليس من الواضح إذا ما كان مشروع تيب توب لابز الخاص بليمان يخطط لدمج مدفوعات أو حلول العملات المشفرة في منصة بوستميتس أم أنها شركة ناشئة منفصلة قائمة بذاتها مرتبطة ببلوكتشين.