ميتا ستفتح متجر ميتافيرس فعليًا في منطقة خليج سان فرانسيسكو

ستفتتح شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، متجرًا للبيع بالتجزئة في شبه جزيرة سان فرانسيسكو يقدم أجهزة لمساحة الواقع الافتراضي.

ففي إعلان يوم الاثنين، قالت ميتا إنها ستفتح متجرًا للبيع بالتجزئة في بورلينغيم، كاليفورنيا يوم ٩ مايو بهدف تقديم عروض توضيحية تفاعلية لمنتجات أجهزة الشركة، بما في ذلك سماعات الواقع الافتراضي وشاشات اتصالات الفيديو والنظارات الذكية. وسيحتوي المتجر، الذي سيكون موجودًا في مباني مقر شركة ميتا - مقره الرئيسي في مينلو بارك - على شاشة LED منحنية من الحائط إلى الحائط تعرض ما يراه المستخدمون باستخدام سماعات ميتا.

حيث قال مارتن غيليارد، رئيس المتجر: "سيساعد متجر ميتا ستور الأشخاص على ربط هذا الارتباط بكيفية أن تصبح منتجاتنا بوابة ميتافيرس في المستقبل". "نحن لا نبيع ميتافيرس في متجرنا، ولكن نأمل أن يأتي الناس ويخرجون ليعرفوا المزيد قليلًا حول كيف ستساعد منتجاتنا في ربطهم بها."

متجر ميتا للبيع بالتجزئة. المصدر: ميتا

أعاد فيسبوك تسمية علامته التجارية إلى ميتا في أكتوبر ٢٠٢١، قائلًا في ذلك الوقت إن تركيزه كان يتوسع إلى ما وراء وسائل التواصل الاجتماعي وأعلن لاحقًا عن رؤيته حول الميتافيرس لربط التجارب الاجتماعية عبر الإنترنت والعالم المادي. وعلى الرغم من أن عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك أبل لديهم متاجر حقيقية في جميع أنحاء العالم، إلا أن مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم ٢,٩ مليار مستخدم لم تتح لهم الفرصة لدخول متجر بيع بالتجزئة للشركة منذ تأسيس الشركة في عام ٢٠٠٤.