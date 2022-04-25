- 1/2
- 2/2
تام شمس - الاثنين 25 أبريل 2022 11:55 مساءً - منذ 25 دقيقة
سيحتوي المتجر، الذي سيكون موجودًا في حرم الشركة في بورلينغيم، كاليفورنيا، على شاشة ليد منحنية من الحائط إلى الحائط تعرض ما يراه المستخدمون باستخدام سماعات الرأس ميتا في آر
ستفتتح شركة ميتا، الشركة الأم لشركة فيسبوك، عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، متجرًا للبيع بالتجزئة في شبه جزيرة سان فرانسيسكو يقدم أجهزة لمساحة الواقع الافتراضي.
ففي إعلان يوم الاثنين، قالت ميتا إنها ستفتح متجرًا للبيع بالتجزئة في بورلينغيم، كاليفورنيا يوم ٩ مايو بهدف تقديم عروض توضيحية تفاعلية لمنتجات أجهزة الشركة، بما في ذلك سماعات الواقع الافتراضي وشاشات اتصالات الفيديو والنظارات الذكية. وسيحتوي المتجر، الذي سيكون موجودًا في مباني مقر شركة ميتا - مقره الرئيسي في مينلو بارك - على شاشة LED منحنية من الحائط إلى الحائط تعرض ما يراه المستخدمون باستخدام سماعات ميتا.
حيث قال مارتن غيليارد، رئيس المتجر: "سيساعد متجر ميتا ستور الأشخاص على ربط هذا الارتباط بكيفية أن تصبح منتجاتنا بوابة ميتافيرس في المستقبل". "نحن لا نبيع ميتافيرس في متجرنا، ولكن نأمل أن يأتي الناس ويخرجون ليعرفوا المزيد قليلًا حول كيف ستساعد منتجاتنا في ربطهم بها."
أعاد فيسبوك تسمية علامته التجارية إلى ميتا في أكتوبر ٢٠٢١، قائلًا في ذلك الوقت إن تركيزه كان يتوسع إلى ما وراء وسائل التواصل الاجتماعي وأعلن لاحقًا عن رؤيته حول الميتافيرس لربط التجارب الاجتماعية عبر الإنترنت والعالم المادي. وعلى الرغم من أن عمالقة التكنولوجيا بما في ذلك أبل لديهم متاجر حقيقية في جميع أنحاء العالم، إلا أن مستخدمي فيسبوك البالغ عددهم ٢,٩ مليار مستخدم لم تتح لهم الفرصة لدخول متجر بيع بالتجزئة للشركة منذ تأسيس الشركة في عام ٢٠٠٤.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتا ستفتح متجر ميتافيرس فعليًا في منطقة خليج سان فرانسيسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوين تليجراف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.