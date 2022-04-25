بيتكوين تسجّل أدنى إغلاق أسبوعي منذ أوائل مارس حيث تلوح الشمعة الحمراء الرابعة في الأفق

تام شمس - الاثنين 25 أبريل 2022 12:48 صباحاً - بقيت بيتكوين (BTC) أقل من ٤٠٠٠٠ دولار يوم ٢٤ أبريل حيث بدا أن الإغلاق الأسبوعي سيكون مؤلمًا للمضاربين على الارتفاع.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

باينانس تعرض سعرًا أقل قليلًا من السوق

أظهرت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو فشل زوج بيتكوين مقابل الدولار في استعادة علامة ٤٠٠٠٠ دولار بعد خسارته قبل عطلة نهاية الأسبوع.

ونظرًا لأن المتداولين يستعدون للتقلبات الكلاسيكية في الإغلاق الأسبوعي، بدت عملة بيتكوين غير جذابة بالتأكيد. فعند مستوى ٣٩٥٠٠ دولار على بيتستامب، يشكل السعر الفوري في وقت كتابة هذه السطور أدنى إغلاق أسبوعي منذ أسبوع ٧ مارس.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار لمدة أسبوع (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

علق حساب تويتر CryptoBull في نقاش مع المحللين المشهورين جوهال ماليلز وبنتوشي قائلًا: "اتجاه صعودي واضح جدًا منذ منتصف إلى أواخر يناير. ولكن إذا كان لدينا إغلاقنا الأسبوعي الرابع بالأحمر اليوم فقد يكون هذا سيئًا".

وأضاف الحساب أن أربعة شموع أسبوعية حمراء متتالية ستكون حدثًا نادرًا، مشيرًا إلى غيابها عن العامين الماضيين على المخطط البياني الأسبوعي.

وكتب: "لم يحدث منذ ٦/٢٠٢٠. لكن بعد ذلك ذهبنا إلى أعلى مستوى على الإطلاق".

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من "مؤشرات المواد" لمورد المراقبة على السلسلة ترققًا في العطاءات دون السعر الفوري، والتي استمرت مع ذلك في إعادة اختبار المقاومة البالغة ٤٠٠٠٠ دولار.

مخطط بيانات دفتر أوامر باينانس. المصدر: ماتريال إنديكيتورز

فرنسا تُبقي الأسواق على حافة الهاوية

خارج الإشارات الفنية، تركز الاهتمام على فرنسا يوم الأحد مع اقتراب الانتخابات الرئاسية من نهايتها.

ومع توقع فوز الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون بولاية ثانية، فقد برزت التحذيرات من رد الفعل القاسي للسوق في حالة فوز منافسته، مارين لوبان، بالرئاسة.

حيث قالت أريان هاياتي، مديرة الصناديق في إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول، لبلومبرغ:"سيكون يومًا فظيعًا للأسواق".

"سيكون التأثير الأول على عائد السندات الفرنسية لأجل ١٠ سنوات والتي يمكن أن تندفع بقوة."

حسبما أفاد كوينتيليغراف، برزت الهشاشة المالية للاتحاد الأوروبي إلى الواجهة مع ارتفاع التضخم ولم تبدأ التخفيضات في الميزانية العمومية للبنك المركزي بعد.

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