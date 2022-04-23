أسعار تمويل بيتكوين تُظهر الطلب على بيع بيتكوين حيث يصبح مستوى ٤٠ ألف دولار مقاومة

تام شمس - السبت 23 أبريل 2022 09:55 مساءً - تم توحيد سعر بيتكوين (BTC) تحت ٤٠٠٠٠ دولار يوم ٢٣ أبريل حيث فضلت توقعات السوق المزيد من الخسائر.

مخطط شمعة زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ساعة (بيتستامب). المصدر: تريدينغ فيو

"الخوف الشديد" يصاحب نزول بيتكوين إلى ٣٩٢٠٠ دولار

اتبعت البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو اتجاه هبوطي لزوج بيتكوين مقابل الدولار بعد أن لامس الزوج ٣٩٢٠٠ دولار في افتتاح وول ستريت يوم الجمعة.

تماشيًا مع الأسهم، واجهت بيتكوين الآن احتمال المقاومة لتثبت نفسها عند علامة ٤٠٠٠٠ دولار، حيث أظهر المتداولون عدم ثقتهم في انتعاش قصير الأجل.

أكدت البيانات الواردة من موقع التحليلات على السلسلة كوين غلاس أن معدلات التمويل عبر بورصات المشتقات كانت سلبية بشدة في عطلة نهاية الأسبوع، مما يشير إلى أن غالبية المشاركين في السوق توقعوا أن يكون البيع على المكشوف هي الصفقة التالية المربحة.

مخطط أسعار تمويل بيتكوين. المصدر: كوين غلاس

بالنسبة للمحلل فيلب فيلب، المؤسس المشارك لمجموعة التداول ديسنتريدر، كانت نسبة الصفقات الطويلة إلى القصيرة سببًا مباشرًا للقلق.

وقد أضاف مايكل فان دي بوب، أحد المساهمين في كوينتيليغراف، في تحديث جديد على تويتر في ذلك اليوم: "عادت بيتكوين إلى هذا المستوى الحاسم هنا. خسارة هذا -> ٣٦ ألف دولار يبدو التالي".

بلغ سعر زوج بيتكوين مقابل الدولار حوالي ٣٩٨٠٠ دولار في وقت كتابة هذه المقالة، بعد أن تجنب رحلة لشراء سيولة أقل من ٣٨٠٠٠ دولار حتى الآن.

في غضون ذلك، تردد صدى التقلبات بين المتداولين في مقاييس المعنويات، مع عودة مؤشر الخوف والطمع إلى منطقة "الخوف الشديد" يوم السبت.

مؤشر الخوف والطمع للعملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

مقاومة DXY تسعى لكسر اتجاه بيتكوين

على الرغم من انعدام الثقة، لم يكن الجميع مهتمًا بالتخلي عن إيمانهم بعملة بيتكوين على المدى القصير.

حيث جادل اليوتيوبر "كريبتو روفر" الشهير جنبًا إلى جنب مع مخطط يقارن أداء سعر بيتكوين بقوة بالدولار الأمريكي: "جهزوا أنفسكم للتشغيل القادم. من الناحية التاريخية، كان هذا أحد أفضل النطاقات لشراء بيتكوين!".

المخطط البياني المشروح لمؤشر عملة الدولار الأمريكي (DXY) مقابل زوج بيتكوين مقابل الدولار. المصدر: كريبتو إد/ تويتر

حسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن مؤشر عملة الدولار الأمريكي (DXY) يقترب حاليًا من أعلى مستوياته خلال عامين، وقد أعطى الانعكاس تاريخيًا بيتكوين الوقود اللازم لكسر الاتجاهات الهبوطية طويلة الأجل.

المخطط البياني لمؤشر عملة الدولار الأمريكي (DXY) على شكل شمعة. المصدر: تريدينغ فيو

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