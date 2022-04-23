وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على ٣ عناوين إيثريوم يُزعم أنها مرتبطة بكوريا الشمالية

تام شمس - السبت 23 أبريل 2022 02:49 صباحاً - أضافت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة عناوين لمحافظ إيثريوم إلى قائمة العقوبات التي يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة المتسللين المسؤولة عن سرقة أكثر من ٦٠٠ مليون دولار من العملات المشفرة من سلسلة رونين الجانبية للعبة التوكنات غير القابلة للإتلاف "أكسي إنفينيتي".

ففي تحديث يوم الجمعة، أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ثلاثة عناوين إيثريوم إلى قيود المواطنين المعينة بشكل خاص لمجموعة لازاروس غروب في كوريا الشمالية. وقد استهدفت السلطات الأمريكية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، المجموعة بسبب دورها المزعوم في الاستيلاء على أكثر من ١٧٣٦٠٠ إيثريوم (ETH) و٢٥,٥ مليون يو إس دي كوين (USDC) من سلسلة رونين الجانبية في مارس - وكانت التوكنات تساوي أكثر من ٦٠٠ مليون دولار في ذلك الوقت.

وألمحت وزارة الحكومة الأمريكية في تغريدة يوم الجمعة إلى أن العناوين أضيفت إلى القائمة في محاولة لمنع كوريا الشمالية من التهرب من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والأمم المتحدة. تُظهر سجلات بلوكتشين واحدًا على الأقل من عناوين المحفظة المتصلة بمخترقي رونين الذين أرسلوا أموالًا إلى خدمات خلط عملات مشفرة بما في ذلك تورنيدو كاش.

كانت إضافة عناوين إيثريوم أحدث إجراء لتحديد الأصول الرقمية الذي فرضه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كوسيلة للحكومات الخاضعة للعقوبات للحصول على التمويل. ففي أبريل، أعلنت الوزارة الحكومية أنها استهدفت سوق الشبكة المظلمة في روسيا "هايدرا" وبورصة العملات الرقمية "غارانتكس" بسبب اتصالات مزعومة بالمدفوعات من هجمات برامج الفدية وغيرها من الجرائم الإلكترونية، بالإضافة إلى شركة تعدين العملات المشفرة "بيت ريفر".