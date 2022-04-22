إيمانويل ماكرون عن العملات المشفرة: "لا أؤمن بقطاع مالي منظم ذاتيًا"

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 06:48 مساءً - قبل أيام قليلة من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المصيرية في فرنسا، جلس رئيس الجمهورية الحالي، إيمانويل ماكرون، مع وسائل الإعلام المحلية لتبادل أفكاره حول الاقتصاد الرقمي - وهو موضوع لم يتحدث عنه كثيرًا من قبل. ومع التأكيد على أهمية القطاع، كرر ماكرون مرة أخرى دعمه للنهج الأوروبي لتنظيم التكنولوجيا المالية.

جاءت المقابلة مع المجلة الفرنسية ذا بيغ ويل في ٢٢ أبريل، قبل يومين من جولة الإعادة التي ستشهد مواجهة ماكرون مع اليمينية الشعبوية مارين لوبان. ووفقًا لمعظم استطلاعات الرأي، من المرجح أن يفوز ماكرون، لكن من المتوقع أن يكون الهامش ضعيفًا للغاية. ففي عام ٢٠١٧، تفوق على لوبان بنسبة ٦٦,١٪ من الأصوات في الجولة الثانية.

وردًا على سلسلة من الأسئلة حول الاقتصاد الرقمي والويب ٣.٠ والعملات المشفرة، ظل الرئيس الحالي ثابتًا بحذر علامته التجارية تجاه الابتكار:

"إنه يمثل [...] فرصة لا ينبغي تفويتها [...] لفرنسا وأوروبا لقيادة الأجيال القادمة من الويب. لكنه يمثل أيضًا تحديًا اجتماعيًا ومجتمعيًا".

بدا ماكرون سعيدًا لملاحظة كيف ارتفع عدد شركات يونيكورن الفرنسية - أي الشركات الناشئة الخاصة التي تقدر قيمتها بمليار دولار أو أكثر - من ٣ إلى ٢٦ خلال فترة رئاسته، في حين زادت الاستثمارات الإجمالية في الشركات الفرنسية الناشئة خمسة أضعاف. كما أشار إلى هدف الوصول إلى ١٠٠ شركة فرنسية في وضع يونيكورن و١٠ شركات أوروبية عملاقة بحلول عام ٢٠٣٠.

وقال ماكرون إن إحدى الطرق لتحقيق ذلك تتمثل في توسيع تعلم الكود في المدارس العامة لتدريب ٤٠٠ ألف إلى ٥٠٠ ألف مطور إضافي على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كما تحدث الرئيس بالتفصيل عن ذكره السابق لـ "الميتافيرس الأوروبي"، قائلًا إنه من المهم ألا يعتمد اللاعبون الأوروبيون على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية أو الصينية في "إتقان اللبنات التكنولوجية المرتبطة بويب ٣". وأكد أن أوروبا تتمتع بميزة في قطاع التوكنات غير القابلة للإتلاف نظرًا لتراثها الثقافي الهائل. حيث قال ماكرون:

"لا يمكننا النظر في سياستنا الثقافية بدون هذه الثورة. وأنا أريد من مؤسساتنا الثقافية الرئيسية أن تطور سياسة للتوكنات غير القابلة للإتلاف، من خلال تعزيز ونشر وحماية التوائم الرقمية أو الأشكال المختلفة لمجموعاتهم المادية."

وتعليقًا على لوائح البرلمان الأوروبي الأخيرة الخاصة بالعملات المشفرة، أيد ماكرون النهج الحالي (وإطار عمل MiCA على وجه التحديد)، مشيرًا إلى أن القواعد الجديدة لا ينبغي أن تعيق الابتكار:

"أنا لا أؤمن بقطاع مالي منظم ذاتيًا. فلن يكون هذا مستدامًا ولا ديمقراطيًا. والأمر متروك للسلطات العامة لتحديد الظروف المناسبة للسماح للقطاع بالتطور بثقة مع تشجيع الابتكار".

كما أيد السياسي البالغ من العمر ٤٤ عامًا جهارًا مشروع اليورو الرقمي، الذي تلقى معارضة من الجمهور مؤخرًا.