بوليغون تُطلق سلاسل "سوبرنت" وتعهدت بمبلغ ١٠٠ مليون دولار لمطوري ويب ٣

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 05:41 مساءً - أطلق حل توسيع إيثريوم "بوليغون" شبكة جديدة لتطوير ويب ٣، حيث تعهدت بتقديم ١٠٠ مليون دولار للمستخدمين الأوائل الذين يمكنهم المساعدة في التعقب السريع للتبني.

وقد أعلنت الشركة يوم الجمعة أن سلسلة بوليغون سوبرنت تمنح المطورين القدرة على بناء مشاريعهم في بيئة قابلة للتخصيص دون استضافة أو تكاليف تشغيلية. وسيتمكن المطورون من نشر مشاريعهم إما على سلسلة سوبرنت سوفيرجين تشين أو سوبرنت شيرد سيكيوريتي تشين - حيث تتم إدارة الأولى بواسطة مدقق واحد، مما يقلل من تكاليف الخدمة، بينما يوفر الأخير مسارًا أسهل للامركزية مع المدققين المحترفين الذين يكدسون توكنات MATIC إلى التحقق من صحة الشبكة.

وعلى الرغم من أن الشبكات الفائقة تعتمد على بوليغون إيدج، وهو إطار تطوير للمشاريع التي ترغب في إنشاء ونشر سلاسل بلوكتشين الخاصة بها، فإنها تتجاوز النطاق الأولي للمنصة من خلال تقديم المزيد من ميزات الأمان واللامركزية. ولزيادة اعتماد الشبكات الفائقة، تخطط بوليغون لتخصيص ١٠٠ مليون دولار للمطورين الذين يرغبون في البناء على الشبكة.

حيث قال المؤسس المشارك لشركة بوليغون، سانديب نايلوال، إن الشبكات العملاقة ستساعد في تعزيز هدف بروتوكوله المتمثل في جلب "التبني الشامل إلى ويب ٣"، مضيفًا أن مثل هذه التطورات أساسية لتحقيق اعتماد بلوكتشين على نطاق واسع.

كانت طموحات بوليغون حول ويب ٣ وراء جولة التمويل الأخيرة التي بلغت ٤٥٠ مليون دولار، والتي جذبت مستثمرين كبار مثل سيكويا كابيتال إنديا وسوفت بنك فيجن فند ٢ وغالاكسي ديجيتال وتايغر غلوبال. كانت بوليغون أيضًا وراء مبادرة ويب ٣ لوسائل التواصل الاجتماعي بقيمة ٢٠٠ مليون دولار مع أليكسيس أوهانيان، أحد مؤسسي ريديت.