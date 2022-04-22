سوفت بنك تتصدر جولة قدرها ٦٠ مليون دولار في تمويل لشركة سيرتيك مع نمو الطلب على أمان ويب ٣

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 05:41 مساءً - جمعت شركة سيرتيك للأمن من بلوكتشين ٦٠ مليون دولار من التمويل من سوفت بنك فيجن فند II وتايغر غلوبال، مما عزز مكانتها في عالم اليونيكورن بعد أن جمعت ٢٩٠ مليون دولار مجتمعة على مدى تسعة أشهر.

تأتي الزيادة في وقت يقود فيه مجتمع بلوكتشين النمو حول تطوير تطبيقات ويب ٣ وإنشاء حالات استخدام جديدة للأنظمة البيئية الافتراضية، خاصة في الألعاب والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) والتمويل اللامركزي (DeFi). وقد أوضح منير جلال، نائب رئيس التسويق بسيرتيك، لكوينتيليغراف في بيان مكتوب: "عندما تتحرك التنمية بسرعة فائقة، تحدث أخطاء". وتابع قائلًا:

"مع التطوير الحالي للويب ٣، غالبًا ما يكون الأمان فكرة متأخرة - وهذا هو الخطر. فالنضج المبكر حول البنية التحتية الجديدة، على سبيل المثال، الجسور عبر السلاسل أو مخططات إقراض التمويل اللامركزي، على سبيل المثال القروض السريعة هي أهداف للمتسللين".

وأوضح جلال إن "الطبيعة المالية" للأصول الرقمية وبروتوكولات التمويل اللامركزي تجعل مكافآتها أكبر بكثير من أي شيء رأيناه في عصر ويب ٢. وقال "إن حجم التأثير المقترن بالاتجاهات المتزايدة حول تطوير ويب ٣ وما ينتج عنه من عمليات اختراق هو ما يدفع الطلب على أمان ويب ٣".

ركزت صناديق الاستثمار الجريء تركيزًا قويًا على خدمات أمان بلوكتشين. ففي وقتٍ سابق من هذا الشهر، جمعت سيرتيك ٨٨ مليون دولار في تمويل من السلسلة ب ٣، وضاعفت قيمتها إلى ٢ مليار دولار، في جولة تمويل قادتها إنسايت بارترز وتايغر غلوبال وأدفينت إنترناشيونال. وفي ديسمبر ٢٠٢١، جمعت الشركة ٨٠ مليون دولار في جولة تمويل بقيادة سيكويا.