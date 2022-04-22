بلوكتشين دوت كوم تقوم بتسمية شريك الوصاية لعرضها المؤسسي

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 05:41 مساءً - قامت بلوكتشين دوت كوم، وهي بورصة للعملات المشفرة والخدمات المالية، بتسمية ستاندرد كاستدي آند تراست كومباني بصفتها الوصي على بلوكتشين دوت كوم والمنصة المؤسسية الجديدة لشركة ألتيس بارتنر، بلوكتشين دوت كوم أسيت مانجمنت (BCAM).

ففي ٦ أبريل، قدمت بلوكتشين دوت كوم مجموعة من حلول الاستثمار المؤسسي التي تجمع بين البنية التحتية لتداول العملات المشفرة وخدمات برامج البحث والأمان الخاصة ببلوكتشين دوت كوم بالشراكة مع شركة إدارة الاستثمار ألتيس بارتنرز.

ووفقًا لإعلان يوم الخميس، فإن خدمة ستاندرد كاستدي منظمة ومؤمنة وقيادة فريق من الخبراء من صناعة العملات المشفرة والخدمات المالية. حيث صرح تشارلز ماكغارو، كبير مسؤولي الاستثمار في ألتيس بارتنرز، بما يلي:

"إن ظهور تقنيات السجلات الموزعة والأصول المشفرة لديه القدرة على تغيير هيكل الخدمات المالية وأسواق رأس المال العالمية مع تقديم فرص جديدة للمستثمرين."

وقد زادت المشاركة المؤسسية في صناعة العملات المشفرة بشكل كبير على مر السنين، مما يشير إلى تغيير صارخ في كيفية رؤية المستثمرين التقليديين للأصول الرقمية. منذ ظهور العقود الآجلة لبيتكوين (BTC) في ديسمبر ٢٠١٧، منحت صناعة العقود الآجلة المؤسسات مشاريع فرعية لمنصات التداول وحلول الحفظ الآمن، بالإضافة إلى عروض المنتجات الجديدة مثل المنتجات المتداولة في البورصة والعقود الآجلة الصغيرة والآن الصناديق المتداولة في البورصة.

يستمر التوسع في حفظ العملات المشفرة حيث يسعى المزيد من المستثمرين المؤسسيين إلى التعرض لعملة بيتكوين وإيثريوم (ETH) والتمويل اللامركزي (DeFi). في الأسبوع الماضي، تعاونت المحفظة المالية اللامركزية وامتداد المتصفح ميتاماسك مع أربعة خدمات حفظ عملات مشفرة رائدة لتوسيع نطاق عرضها المؤسسي: غنوسيس سيف وهيكس تراست وجي كيه إيت وبارفين.