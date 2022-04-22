شركة دونامو مالكة بورصة أبّيت قد تشهد خسارة "الاحتكار" بعد جدل حول الاستثمار

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 06:48 صباحاً - تواجه شركة دونامو، وهي الشركة التي تشغّل بورصة العملات المشفرة في كوريا الجنوبية أبّيت، معارضة من الجهات التنظيمية بسبب استثمار مثير للجدل بينما تتحرك السلطات لإصدار قيود لخنق وضعها الاحتكاري.

تقدر قيمة أصول دونامو الإجمالية بأكثر من ١٠ تريليون وون كوري (٨,٠٦ مليارات دولار) وتتحكم أبّيت في ٨٠٪ من حجم التداول المحلي. نتيجة لذلك، ترى الجهات التنظيمية أن دونامو وأبّيت بالتبعية، تمتلكان احتكارًا له الكثير من القوة التي يجب تقليصها.

ويمكن للجهات التنظيمية منع نموها من خلال التصنيف على أنها شركة كبيرة من شأنها تقييد أنشطتها في السوق.

تخضع الشركات الكبرى وشركات الاستثمار في كوريا الجنوبية لقواعد صارمة بشأن المعلومات التي يمكنهم مشاركتها فيما يتعلق بالاستثمارات بموجب قانون أسواق رأس المال. ويحظر على الشركات والشركات التابعة لها الترويج للاستثمارات، لا سيما تلك التي تمتلكها أو ترتبط بها.

تعرضت دونامو لانتقادات لاستغلالها ثغرة واضحة في قانون أسواق رأس المال في البلاد من خلال امتلاك ٤٠٪ من أسهم شركة تتبع السوق "تايغر" التي بدأت في تقديم توصيات الاستثمار المتعلقة بالعملات المشفرة في مارس. ومنذ ذلك الحين تخلت شركة دونامو عن أسهمها في الشركة.

وقد أخبر ممثل من أبّيت منفذ الأخبار المحلي كالتشر جورنال يوم ١٩ أبريل أنه أسقط جميع ممتلكاته الفرعية من تايغر، لكنه لا يزال يطلب من الموقع إزالة المحتوى المرتبط بالعملات المشفرة. حيث قال الممثل:

"لقد طلبنا إنهاء الخدمة لمنع سوء الفهم غير الضروري."

توجد دونامو على الخط الفاصل بين شركة كبيرة وشركة استثمار مالي بموجب القانون الكوري. لذلك، يُسمح للشركة من الناحية الفنية بالترويج للاستثمارات بموجب قانون أسواق رأس المال. ومع ذلك، ذكرت مجلة كالتشر جورنال أن أحد المطلعين على الصناعة أشار إلى مثل هذا المحتوى الترويجي باعتباره ثغرة تنظيمية "ينبغي مراجعتها لتحسين الوضع".