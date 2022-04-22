شركة وسائل إعلام أسترالية تدعم التوكنات غير القابلة للإتلاف لإشراك مشجعي دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 05:41 صباحاً - أعلنت شركة الإعلام الأسترالية، باسكتبول فوريفر، عن مشروع توكنات غير قابلة للإتلاف بعنوان هوب هاوندز يسعى إلى زيادة مشاركة المعجبين في دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة وتوفير فائدة كبيرة في العالم الحقيقي للتوكنات.

وقد استهدف منتقدو التوكنات غير القابلة للإتلاف الطبيعة غير الفعالة المفترضة للتوكنات، مع قيام ميمات "النقر بزر الماوس الأيمن للحفظ" بالجولات. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كان هناك ارتفاع في مشاريع التوكنات غير القابلة للإتلاف التي تركز على المرافق، مثل Borبورد إيب يخت كلوب وتوب شوت، حيث يتم منح حامليها وصولًا حصريًا إلى الأحداث والمنتجات في العالم الحقيقي.

طورت باسكتبول فوريفر، وهي الشركة الفرعية التي تركز على دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة لشركة الإعلام الرياضية فوريفر نتورك، مستويات عالية من المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا على مدى السنوات الأربع الماضية وتحاول تعزيز هذا النهج باستخدام التوكنات غير القابلة للإتلاف.

ستقدم باسكتبول فوريفر ما مجموعه ٨٨٨٨ "هاوند" - وهي شخصيات مختلفة في كرة السلة ودوري كرة السلة تم تصويرها على أنها أنماط مختلفة من الأنياب المتحركة - لكل منها سمات فريدة ومستويات مختلفة من الندرة. وتتوقع الشركة أن تكون التوكنات غير القابلة للإتلاف متاحة في غضون الأسابيع الستة المقبلة.

في مقابلة مع كوينتيليغراف، قال أليكس سومسكي، مؤسس شركة باسكتبول فوريفر، إن شركته كانت تعمل "بشكل كامل" على التوكنات غير القابلة للإتلاف - قائلًا إن التكنولوجيا هي أكثر من مجرد رمز مرتبط بـ JPG وتسمح للمؤسسات بتوفير طرق مبتكرة لزيادة مشاركة المستخدم وتزويد المشجعين بفائدة حقيقية.

على سبيل المثال، يتلقى المستخدمون الذين يقومون بصنع التوكنات غير القابلة للإتلاف "هوب هاوند" تذكارات ومقتنيات للمشجعين في العالم الحقيقي، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه في العالم.

"في المرحلة الأولى من خارطة الطريق، سيتلقى المستخدمون عناصر مادية وبضائع وتذكارات تتعلق مباشرة بالسمات الفريدة للتوكنات غير القابلة للإتلاف التي يمتلكونها."

وإذا قام المستخدم بصك كلب يرتدي أشياء معينة، فإنه يكتسب القدرة على المطالبة بالعناصر المادية المقابلة في الحياة الواقعية. وسيتم ربط بعض السمات وكلاب الصيد بمختلف مشغلات موسم دوري الاتحاد الوطني لكرة السلة والتي من شأنها أن ترى حاملين معينين يتم إرسالهم إلى مباريات دوري المحترفين بما في ذلك الرحلات الجوية والإقامة.

وأضاف سامسكي أن البضائع المادية وتجارب الاتحاد الوطني لكرة السلة المقدمة للمستخدمين ليست سوى جزء ١ من المشروع.

حيث قال إن "الأمر الأكبر هي المرحلة الثانية من خارطة الطريق - تمنح ملكية توكن هاوند للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعات يومية من البضائع والتذكارات والجوائز النقدية التي تلعب جميعها في شكل تطبيق لمشاركة المشجعين".

وأوضح سومسكي أن شركة باسكتبول فوريفر قامت بالفعل بتشغيل إصدار غير قائم على بلوكتشين من التطبيق، يسمى V.O.A.T، والذي شهد معدلات مشاركة عالية. حيث يقوم مستخدمو التطبيق بتسجيل الدخول كل يوم للإجابة على خمسة أسئلة حول أمور دوري المحترفين ويبدأ السباق للفوز بجوائز.

وقال إن الانتقال إلى التوكنات غير القابلة للإتلاف يوفر الكثير من الفرص.

"تمنح التوكنات غير القابلة للإتلاف والعناية الرقمية الشركات والمؤسسات مثل فوريفر نتورك، القدرة على معرفة المزيد حول ما يبحث عنه مستخدمونا عندما يتعلق الأمر بالتفاعل مع الرياضة التي يحبونها، ولكن الأهم من ذلك أنها تسمح لنا بتبسيط تسليم عناصر الحياة الواقعية واكتساب الخبرات."

تجذب التوكنات غير القابلة للإتلاف الآن اهتمامًا رئيسيًا وفقًا لتقرير سوق سنوي من نانفانجيبل، حيث وجد أن القيمة الإجمالية لجميع معاملات التوكنات غير القابلة للإتلاف في جميع أنحاء العالم تجاوزت أكثر من ١٧ مليار دولار في عام ٢٠٢١، مقارنةً بـ ٨٢,٥ مليون دولار في عام ٢٠٢٠. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه تم اختيار "NFT" ككلمة قاموس كولينز للعام ٢٠٢١.