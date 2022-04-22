المحللون يقترحون أن تداول بيتكوين المتأرجح هو أفضل خطوة حيث ينخفض ​​سعر بيتكوين إلى ما دون ٤٠ ألف دولار

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 03:48 صباحاً - يومض سعر بيتكوين (BTC) صعوديًا للحظة وجيزة، وربما يخدع بعض المتداولين لفتح صفقات شراء، قبل أن ينخفض ​​مرة أخرى إلى ما دون ٤٠ ألف دولار في ساعات التداول المسائية. لذا دعونا نلقي نظرة سريعة على ما يفكر فيه المتداولون بشأن حركة السعر الحالية وإذا ما كان الاختراق القصير اليوم أم لا أكثر من اختبار لمقاومة النفقات العامة.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

المقاومة لا تزال عند المتوسطات المتحركة الرئيسية

تمت مناقشة تحليل حركة سعر بيتكوين الأسبوعية من قبل متداول العملات المشفرة ومستخدم تويتر الذي يحمل الاسم المستعار "ريكت كابيتال"، الذي نشر المخطط البياني الأسبوعي التالي مشيرًا إلى أن "بيتكوين تحوم الآن دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) للسوق الصاعد الأخضر على مدى ٢١ أسبوعًا والأزرق على مدى ٥٠ أسبوعًا."

مخطط بيتكوين مقابل الدولار على مدى أسبوع. المصدر: تويتر

حيث قال ريكت كابيتال:

"لقد سبقت الفواصل التي تجاوزت هذه المتوسطات المتحركة الأسية ارتفاعًا هائلًا. وتحويل هذه المتوسطات المتحركة للسوق الصاعد إلى دعم سيجعلنا نرى استئناف زخم السوق الصاعد."

ارتباط بيتكوين بأسهم التكنولوجيا يوفر نظرة ثاقبة

على الرغم من جميع العوامل الكلية التي تؤثر على الأسواق المالية العالمية، لا تزال بيتكوين "عالقة في منتصف نطاقها الذي يتراوح بين ٣٥٠٠٠ دولار و٤٥٠٠٠ دولار وفقًا لديفيد ليفتشيتز، الشريك الإداري وكبير مسؤولي الاستثمار في إكسو ألفا. حيث لاحظ ليفشيتز أن بيتكوين تصرفت كأصل مخاطرة أكثر من كونها تحوطًا من التضخم.

ويمكن العثور على الدليل على ذلك من خلال النظر إلى حركة السعر شديدة الترابط لكل من بيتكوين وناسداك خلال الأشهر القليلة الماضية.

زوج بيتكوين أمام الدولار مقابل العقود الآجلة في ناسداك. المصدر: ريفينيتيف

وفقًا لليفشيتز، إذا ظل ارتباط بيتكوين بأسهم التكنولوجيا المضاربة مرتفعًا، فإن السلسلة المخططة لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ستصبح في مرحلة ما "سامة للأصول الخطرة" والتي يمكن أن تترجم إلى انخفاض في سعر بيتكوين.

وبشكل عام، يقترح ليفشيتز أنه بالنسبة للمستثمرين المقتنعين بإمكانياتها طويلة الأجل، "يجب تداول بيتكوين بنشاط أثناء ارتداده صعودًا وهبوطًا في النطاق".

٤٢٣٠٠ دولار هو مستوى حيوي لمراقبته

وفقًا لمحلل السوق المستقل مايكل فان دي بوب، فإن ٤٢٣٠٠ دولار هو المستوى الحاسم الذي يجب التغلب عليه.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

حيث قال فان دي بوب،

"هذا أيضًا فاصل يومي. وإذا لم يصمد، أفترض أن الاختبار الجديد بقيمة ٤٦٠٠٠ دولار هو قاب قوسين أو أدنى، وربما ٥٠٠٠٠ دولار."

تم تقديم المزيد من الأدلة التي تشير إلى أن بيتكوين يمكن أن تتجه نحو الأعلى قريبًا من قبل المحلل ومستخدم تويتر باسم مستعار "بلان سي"، الذي نشر المخطط البياني التالي يبحث في التقاء العديد من التدابير التحليلية لسعر بيتكوين.

نموذج قاع التقاء بيتكوين. المصدر: تويتر

حيث قال بلان سي،

"آخر ٤ مرات كانت الخطوط الزرقاء والبنفسجية تحت الخط الأخضر لهذه المدة الطويلة كان قاع بيتكوين موجودًا بالفعل."

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٨٨١ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,٢٪.

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