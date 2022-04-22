باينانس.يو إس تغادر رابطة بلوكتشين لتشكيل فريق الضغط الخاص بها

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 03:48 صباحاً - أعلنت باينانس.يو إس اليوم أنها بصدد تشكيل فريق في واشنطن للتعامل مع المشرعين بشأن سياسة الأصول الرقمية. في الوقت نفسه، انسحبت من مجموعة المناصرة "رابطة بلوكتشين". كانت المنظمتان صامتتين بشأن الانقسام، ولم يعلقا علنًا إلا ببيانات قصيرة.

حيث قال متحدث باسم باينانس.يو إس لكوينتيليغراف: "نعتقد أن الوقت قد حان ليكون لدينا صوت واضح مع تأثير ذي مغزى في نقاشات السياسة الناشئة حول الأصول الرقمية والعملات المشفرة في واشنطن. ونحن متحمسون لإنشاء فريق الشؤون الحكومية الخاص بنا في العاصمة للمشاركة بنشاط في حوار مباشر وبناء مع صانعي السياسة في الولايات المتحدة بشأن التنظيم الذكي الذي يزيد الوضوح والثقة، مع السماح للابتكار والقيادة الأمريكية بالازدهار في مجال العملات المشفرة."

كما علق مؤسس باينانس "تشانغ بينغ زاو"، المعروف أيضًا باسم سي زي، على تويتر يوم ١١ أبريل على تقرير مارس من قبل بابليك سيتيزن حيث لم يتم إدراج باينانس ضمن أكبر عشرة جماعات ضغط تركز على العملات المشفرة في عام ٢٠٢١، مشيرًا إلى غياب الشركة. وقد احتلت بلوكتشين المرتبة الثالثة في تلك القائمة.

انضمت باينانس.يو إس إلى رابطة بلوكتشين في أغسطس ٢٠٢٠، وغادر العضو المؤسس ومنافس باينانس كوين بيز بعد ذلك بوقت قصير. تضم رابطة بلوكتشين حاليًا "أكثر من ٨٠" عضوًا، وفقًا للمتحدث باسم رابطة بلوكتشين "كورتيس كينكيد"، على الرغم من أن الموقع يسرد ٧٨ منظمة عضو.

حيث صرح كينكيد المتحدث باسم رابطة بلوكتشين لكوينتيليغراف، أن "رابطة بلوكتشين تتمنى لباينانس.يو إس حظًا سعيدًا لأنها تبني عملياتها في واشنطن. [...] ستستمر رابطة بلوكتشين في البناء على سجلها القوي في عام ٢٠٢٢ لتعزيز الأهداف المشتركة لنظام العملات المشفرة البيئي وضمان بقاء أمريكا في طليعة الابتكار التكنولوجي."