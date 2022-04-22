المشرعون الأمريكيون يدقون ناقوس الخطر لوكالة حماية البيئة بشأن المخاوف البيئية من تعدين العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 02:41 صباحاً - طلب عضو مجلس النواب الأمريكي جاريد هوفمان و١٢ مشرعًا آخر من وكالة حماية البيئة، أو EPA، تقييم شركات التعدين المشفرة التي يحتمل أن تنتهك القوانين البيئية.

ففي رسالة موجهة إلى مايكل ريغان، مدير وكالة حماية البيئة يوم الأربعاء، قال هوفمان إنه وأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الآخرين لديهم "مخاوف جدية" بشأن شركات العملات المشفرة في الولايات المتحدة التي يُقال إنها تساهم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ولا تعمل وفقًا لقانون الهواء النظيف أو قانون المياه النظيفة. وقد حدد المشرعون الجهود المبذولة "لإعادة فتح مرافق الغاز والفحم المغلقة" كوسيلة لإنتاج الطاقة لعمليات تعدين العملات المشفرة كمجال خاص للقلق، بالإضافة إلى تعدين عملات إثبات العمل "غير الفعال للطاقة" مثل بيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH) ومونيرو (XMR) وزي كاش (ZEC).

جاء في الرسالة أن "تعدين العملات المشفرة يسمم مجتمعاتنا". "يجب أن تخضع صناعة العملات المشفرة سريعة التوسع للمساءلة لضمان عملها بطريقة مستدامة وعادلة لحماية المجتمعات."

بالإضافة إلى تلوث الهواء والماء نتيجة لإنتاج الطاقة، أشار المشرعون الأمريكيون إلى "كميات كبيرة من النفايات الإلكترونية" بسبب تقادم أجهزة تعدين العملات المشفرة، والإبلاغ عن "تلوث ضوضاء كبير" حول المجتمعات التي تجري عمليات تعدين في نيويورك وتينيسي وجورجيا. كما وقع أعضاء مجلس النواب، بمن فيهم النائب براد شيرمان - الذي دعا سابقًا إلى حظر العملات المشفرة في الولايات المتحدة - والنائب التقدمي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز على الرسالة لدعم الإجراءات ضد شركات التعدين.

وجاء في الرسالة إلى ريجان: "نطلب من وكالة حماية البيئة تقييم امتثال منشآت التعدين في إثبات العمل للقوانين البيئية، مثل قانون الهواء النظيف وقانون المياه النظيفة، والتفاعل مع المجتمعات عند مراجعة التصاريح". "علاوة على ذلك، نطلب من وكالة حماية البيئة التحقيق ومعالجة أي ضرر تسببه منشآت إثبات العمل الحالية للمجتمعات بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمان التخلص من النفايات الإلكترونية بطريقة مسؤولة، والحد من التلوث الضوضائي."

"ففي حين تستمر العملات المشفرة في اكتساب الشعبية والمطالبة بمزيد من التعدين، يجب أن نضمن عدم ترك المجتمعات مع الأعباء السامة المرتبطة بهذه التكنولوجيا."

لا تزال متطلبات الطاقة لعمال تعدين العملات المشفرة مثيرة للجدل بين صانعي السياسة في الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى. حيث ذكرت بلومبرغ في مارس أن شركة النفط والغاز العملاقة إكسون موبيل كانت تستخدم الغاز الفائض من آبار النفط في داكوتا الشمالية لتشغيل أجهزة تعدين بيتكوين كجزء من برنامج تجريبي بدأ في يناير ٢٠٢١. بالإضافة إلى ذلك، رفض قاضي المحكمة العليا لولاية نيويورك التماسًا مؤخرًا طالب شركة التعدين غرينيدج جينيريشن بوقف عملياتها، قائلًا إن المنظمات فشلت في إثبات أن السكان سيعانون من "ضرر بيئي" مع توسع الشركة.