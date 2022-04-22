المؤسس المشارك لشركة تيزوس، آرثر بريتمان، يناقش الإمكانات غير المستغلة للتمويل اللامركزي

تام شمس - الجمعة 22 أبريل 2022 02:41 صباحاً - تحدث آرثر بريتمان، المؤسس المشارك لبروتوكول الطبقة الأولى تيزوس (XTZ)، مع جاكسون دومونت من كوينتيليغراف في قمة أسبوع بلوكتشين في باريس (PBWS) الأسبوع الماضي حول ما قد يتطلبه الأمر لإطلاق الإمكانات الحقيقية للتمويل اللامركزي، أو DeFi. وقد ألقى بريتمان كلمة رئيسية بعد هذه المقابلة حول استراتيجية الشركة.

ووفقًا لبريتمان، "لم يستغل الأشخاص حقًا التمويل اللامركزي للحصول على أصول حقيقية يتم ترميزها." وعندما يقول الأصول الواقعية، فإنه يقصد الأسهم أو العقارات أو الفن الرقمي أو "أي شيء يمكن أن يخطر ببالك." أثناء الدعوة إلى دمج التوريق المالي التقليدي وتطبيقات التمويل اللامركزي، يعتقد بريتمان أيضًا أن إضفاء الطابع المالي على التوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) "سيكون شيئًا كبيرًا".

وأضاف أنه بسبب الضجة الكبيرة حول التمويل اللامركزي والتوكنات غير القابلة للإتلاف في الوقت الحالي، من الصعب تحديد ما سيكون مستدامًا بالفعل. حيث قال إن الضجة تحتاج إلى أن تدأ قبل أن يتم فتح القوة الحقيقية للتمويل اللامركزي لأن "نقطة التمويل اللامركزي لا يمكن أن تكون مجرد تداول توكنات التمويل اللامركزي".

بالإضافة إلى ذلك، أكد بريتمان أن دمج تقنيات الطبقة الأولى قادم: "هناك عالم عملاق غير مستغل هناك وكل شخص لديه مساحة كبيرة للنمو. وسنرى الكثير من التقارب في تصميم شبكات بلوكتشين".

وعندما سئل عن قابلية التوسع واللامركزية ومعضلة الأمان الثلاثية، كان بريتمان متأكدًا من إمكانية حلها. وذكر أن نهج تيزوس في التوسع يتضمن أوبتيميستيك رولابس، وهو حل من الطبقة الثانية يدعم حالات استخدام عالية الإنتاجية. حيث قال بريتمان إن أوبتيميستيك رولابس قد تقدم مفتاحًا لكل من قابلية التوسع الأفقي والرأسي لشبكات بلوكتشين.