العملاق المصرفي الألماني كومرزبنك يتقدم بطلب للحصول على رخصة عملات مشفرة

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 08:41 صباحاً - أكدت واحدة من أكبر المؤسسات المصرفية في ألمانيا أنها تقدمت بطلب للحصول على ترخيص عملات مشفرة محلي في وقتٍ سابق من هذا العام، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها بنك كبير خطوة نحو العملات المشفرة في البلاد.

وقد أكد متحدث باسم كومرزبنك لوسائل الإعلام المحلية بورسن-زيتانغ يوم ١٤ أبريل أنه "تقدم بطلب للحصول على ترخيص حفظ العملات المشفرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢." وإذا تمت الموافقة عليه، فسيتم السماح له بتقديم خدمات التبادل إلى جانب حفظ الأصول المشفرة وحمايتها.

يخدم كومرزبنك أكثر من ١٨ مليون عميل وأكثر من ٧٠٠٠٠ عميل مؤسسي، ويقال إن عرض العملات المشفرة سيستهدف قاعدة عملائه المؤسسيين.

منذ ١ يناير ٢٠٢٠، يجب على أي شركة ترغب في تقديم خدمات العملات المشفرة في ألمانيا أن تسعى أولًا للحصول على موافقة من هيئة الرقابة المالية الاتحادية المعروفة أيضًا باسم BaFin.

وفي الوقت الحالي، حصلت أربع شركات فقط على الموافقة، لكن BaFin تنص على أن لديها أكثر من ٢٥ طلبًا معلقًا من الشركات التي ترغب في تشغيل أعمال حفظ العملات المشفرة.

كانت كوين بيز ألمانيا هي الأولى التي تمت الموافقة عليها من قبل الجهة المنظمة في يونيو ٢٠٢١، وتمت الموافقة مؤخرًا على ترخيص شركة أبفيست للتكنولوجيا المالية ومقرها برلين في مارس.

وقد أدخلت ألمانيا مجموعة كبيرة من الإصلاحات واللوائح والمزيد من اعتماد تقنية بلوكتشين والعملات المشفرة في عام ٢٠٢١.

ويحرص المستثمرون الألمان أيضًا على تبني العملات المشفرة. حيث كشف تقرير صادر عن كيوكوين في مارس أن ٤٤٪ من الألمان "متحمسون للاستثمار في العملات المشفرة و"٣٧٪ من مستثمري العملات المشفرة الألمان يتداولون العملات المشفرة منذ أكثر من عام".