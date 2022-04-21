وكالة إنفاذ الامتثال المالي الأسترالية تُصدر دليلين جديدين للمساعدة في اكتشاف الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 08:41 صباحاً - أصدرت وكالة إنفاذ الامتثال المالي الأسترالية AUSTRAC دليلين جديدين لمساعدة الكيانات على اكتشاف متى يستخدم العملاء العملات المشفرة لوسائل غير مشروعة، أو عندما يُجبرون على الدفع لمنشئي برامج الفدية.

لكنها حذرت من أن كشف حسابات العملاء لمجرد الاشتباه في مثل هذا النشاط هو ممارسة ضارة لها آثار سلبية خطيرة.

ففي إعلان نُشر في وقت سابق اليوم، أشارت وكالة AUSTRAC إلى أن القبول المتزايد لتقنية العملات المشفرة وبلوكتشين وقيمتها واعتمادها قد ترافق مع زيادة في الجرائم الإلكترونية.

"تمثل الجرائم الإلكترونية تهديدًا متزايدًا للأستراليين. ووفقًا للمركز الأسترالي للأمن السيبراني (ACSC)، تم الإبلاغ عن ٥٠٠ هجوم طلب فدية في السنة المالية ٢٠٢٠-٢٠٢١، بزيادة قدرها ١٥ بالمائة تقريبًا عن العام السابق".

لم يتم تصميم أدلة برامج الفدية و"الإساءة الإجرامية للعملات الرقمية" فقط للمساعدة في اكتشاف الجهات الفاعلة السيئة، ولكن أيضًا لتسهيل الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه إلى AUSTRAC - وهو أمر يجب على الشركات فعله بعد إبلاغ الشرطة بالأمر.

وقد رحب ستيف فالاس، الرئيس التنفيذي لشركة بلوكتشين استراليا، بالأدلة الجديدة، مشيرًا إلى أن "استخدام العملات الرقمية لأغراض إجرامية لا مكان له في قطاعنا".

"الحوار المفتوح والتوجيه الاستباقي والعلاقات القوية بين الحكومة والصناعة ضرورية لضمان قدرة الشركات على تحديد السلوك الذي يعرض الأستراليين لخطر الأذى والإبلاغ عنه."

في دليل برامج الفدية، أبرزت وكالة AUSTRAC مؤشرات متعددة تشير إلى أن العميل قد يحاول بسرعة دفع فدية. وتضمنت القائمة سلوكيات مثل نفاد الصبر بشأن سرعة المعاملات، والمعاملات الكبيرة المفاجئة من الشركات المدمجة حديثًا وتحويل ممتلكات المرء بالكامل مع نقص نشاط الحساب بعد ذلك.

وفي حين أن المؤشرات قد تبدو واضحة، أشارت وكالة AUSTRAC إلى أن معظم "الضحايا غالبًا ما يترددون في الإبلاغ" لأنهم يتطلعون إلى إخراج أعمالهم من براثن المهاجمين وتشغيلها مرة أخرى في أسرع وقت ممكن.

وفي نص ما جاء في الدليل: "حيثما أمكن، شجع عملائك على الإبلاغ عن حوادث برامج الفدية إلى خدمة ريبورت سايبر وإنفاذ القوانين التابعة لـ ACSC".

في الدليل الذي يركز على استخدام العملات المشفرة غير المشروع، تم سرد الأنشطة المدرجة في AUSTRAC مثل التهرب الضريبي وغسيل الأموال والاحتيال وشراء المنتجات غير القانونية على الشبكة المظلمة. وقد أولت الهيئة التنظيمية أكبر قدر من الاهتمام لغسيل الأموال، حيث أعطت ملخصًا لمكوناته الرئيسية التي تشمل "التنسيب والطبقات والتكامل".

بعد شراء الأصول الرقمية بأمر (التنسيب)، سيحاول المجرم بعد ذلك تحويل الأصول عبر حسابات ومنصات مختلفة (طبقات) "لإبعاد الأموال عن المصدر".

تم ذكر منصات التمويل اللامركزي (DeFi) وخدمات الخلط وعملات الخصوصية كطرق للقيام بذلك. وأخيرًا، سيستخدم الفاعل السيئ الشكل النهائي للأموال لإعادة تقديم رأس المال في الخدمات أو المنتجات المالية التقليدية (التكامل).

حيث جاء في الدليل: "إن التحويل من وإلى العملة الصادرة عن الحكومة هو النقطة التي يكون فيها المجرم أكثر انكشافًا ويمكن التعرف عليه".

والجدير بالذكر أن الدليل حث أيضًا المؤسسات المالية التقليدية على الابتعاد عن التعامل مع العملاء، حيث كانت هذه مشكلة رئيسية في قطاع العملات المشفرة المحلي ويمكن أن يكون لها عواقب وخيمة إذا تم تحديد شخص قانوني بشكل غير صحيح على أنه مجرم.

ويحذر الدليل: "يمكن أن يؤثر التخلي عن الأعمال التجارية المشروعة والقانونية بشكل سلبي على الأفراد والشركات. كما يمكن أن يزيد من مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الأسترالي".