بورصة المشتقات dYdX ستصبح "لامركزية بنسبة ١٠٠٪ بحلول نهاية العام"

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 08:41 صباحاً - تعهدت منصة تداول مشتقات العملات المشفرة من الطبقة الثانية لإيثريوم، dYdX، بأن تصبح "لامركزية بنسبة ١٠٠٪ بحلول نهاية العام" عبر تحديث الإصدار ٤ للبروتوكول.

تقدم dYdX في المقام الأول عقود دائمة، والتي تعد منتجات المشتقات التي تستعير عناصر من كل من تداول الهامش والعقود الآجلة ولكن ليس لديها تاريخ انتهاء الصلاحية.

وفي الوقت الحاضر، فإن مكونات محددة فقط من dYdX هي االتي تعتبر لامركزية، بما في ذلك عقودها الذكية لإيثريوم والحوكمة والتكديس. ومع ذلك، تتم إدارة "محرك الطلبات والمطابقة" من قبل dYdX تريديغ إنك.- وهو الفريق الذي طور المنصة.

أعلنت dYdX تحديث الإصدار ٤ على تويتر يوم أمس بخريطة طريق جديدة تقول: "أنتم غير جاهزين".

وفي منشور مدونة، أوضحت dYdX أن "الجانب الأساسي" من اللامركزية بالكامل يركز على دفتر الطلبات ومحرك المطابقة. وأشار الفريق إلى أن التحديات الرئيسية ستكون توسيع نطاق الإنتاجية (طاقة معالج المعاملات)، والإنهاء (مطابقة التداول خارج السلسلة) والإنصاف (لا يتمكن المشغلون من استخراج القيمة من نشاط التداول المشروع) بطريقة لامركزية.

وفي نص ما جاء في خارطة الطريق: "مع الإصدار ٤، سوف تصبح dYdX لامركزية تمامًا. ولن تكون هناك نقاط أساسية للتحكم أو فشل البروتوكول؛ بل سيتم التحكم في جميع جوانب البروتوكول التي يمكن السيطرة عليها بالكامل من قبل المجتمع".

وفي تحديدها لسبب تحوّل المنصة إلى اللامركزية بالكامل، أكدت dYdX على "التحسين الأساسي" الذي يوفره التمويل اللامركزي (DeFi) مقارنةً بالخدمات المالية المركزية:

"إن التمويل اللامركزي يقدم تحسنًا كبيرًا في الشفافية. ولأول مرة، لم يعد النظام المالي نفسه صندوقًا أسود للمستخدمين. فمع التمويل اللامركزي، يمكن للمستخدمين الثقة في التعليمات البرمجية بدلًا من الثق في الشركات."

سيشهد تحديث الإصدار ٤ عدم تلقي dYdX تريدينغ إنك لأي رسوم تداول بالمضي قدمًا. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المنصة أيضًا بإطلاق المزيد من المنتجات والخدمات، مثل التداول التركيبي والتداول الفوري وتداول الهامش.

وفي حين أن العديد من مشاريع التمويل اللامركزي غالبًا ما تكون "لامركزية" بسبب العقود الذكية والإعدادات الآلية الخاصة بها، فغالبًا ما يتم التحكم فيها من قبل فريق أساسي صغير مع إمكانية الوصول إلى مفتاح مسؤول التوقيعات المتعددة، والذي يمنحهم صلاحيات "التحكم الكامل" في البروتوكول. وغالبًا ما تكون هذه استراتيجية مفيدة للتعافي من الأخطاء أثناء بناء المنصة، ولكنها تقدم مخاطر مركزية.

وقد جادل رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية غاري غينسلر بأنه التمويل اللامركزي يعتبر مركزيًا في اغلبه، وذلك خلال مقابلة في أغسطس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن:

"ما يسمى بمنصات" التمويل اللامركزي "هذه تتمتع في الواقع بقدر كبير من المركزية. وهناك مجموعة من رواد الأعمال الذين يديرون هذه المنصات."

قام مشروع تمويل لامركزي آخر بالإعلان عن الانتقال إلى اللامركزية التامة، أو كونه "مكتفيًا ذاتيًا بالكامل" وهو منشئ عملة داي المستقرة والبروتوكول الرائد "ميكر داو" في منتصف عام ٢٠٢١.

حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة ميكر فاونديشن "رون كريستنسن" في منشور مدونة في ذلك الوقت بأنه "سيتم تحديد البروتوكول والمنظمة المستقلة اللامركزية من قبل الآلاف أو ربما ملايين أعضاء المجتمع المتحمسين".

ومع ذلك، يلاحظ النقاد أن ميكر داو لديها ٥,١ مليارات من العملة المستقرة USDC تدعم احتياطياتها من داي لذا فإن المدى الحقيقي للامركزيتها قابل للجدل.