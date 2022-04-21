بيتكوين سويس تتبنى بروتوكول ليكويتي اللامركزي كمنتج إقراض

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 08:41 صباحاً - بدأت بيتكوين سويس في تقديم خدمات التمويل اللامركزي (DeFi) لعملائها مع إضافة بروتوكول ليكويتي إلى تشكيلة منتجاتها. ويسمح ذلك للعملاء بنشر ضمانات إيثريوم (ETH) في البروتوكول لصك واستعارة العملة المستقرة ليكويتي دولار (LUSD).

ففي إعلان صدر يوم ٢٠ أبريل، قالت بيتكوين سويس إنها ستنفذ جميع تفاعلات العقود الذكية ومراقبة النظام نيابة عن العميل وستسمح بتبادل توكن LUSD المقترض إلى أي عملة ورقية.

بيتكوين سويس هي شركة خدمات مالية وعملات مشفرة مركزية تأسست في ٢٠١٣ ومقرها في سويسرا وتقدم خدمات مثل التداول، والحفظ والإقراض وتكديس العملات المشفرة للمستثمرين المؤسسيين في الغالب.

ليكويتي هو بروتوكول اقتراض للتمويل اللامركزي تم إطلاقه في أبريل ٢٠٢١ والذي يسمح للمستخدمين بنشر ضمانات إيثريوم في عقدها الذكي واستعارة عملة LUSD المستقرة الأصلية بسعر فائدة ٠٪. تمتلك ليكويتي حاليًا أكثر من ١,١ مليار دولار من حيث القيمة الإجمالية المضمنة في عقدها.

وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة بيتكوين سويس، الدكتور ديرك كلي، أن الشركة فخورة باتخاذها "خطوة مهمة" نحو تقديم حلول لامركزية لعملائها:

"يقدم التمويل اللامركزي تحسينات كبيرة على الخدمات المالية التقليدية من خلال كونه أكثر انفتاحًا وشفافية وأكثر تنافسية."

تم إطلاق الخدمة كمرحلة تجريبية وتقول بيتكوين سويس إنها متاحة فقط لعدد محدد و "صغير جدًا" من عملائها مع تحديد مبلغ الاقتراض فوق ٥٠٠٠٠٠ دولار.

أصبح التمويل اللامركزي ذا أهمية خاصة لكل من قطاع العملات المشفرة والتمويل التقليدي حيث يقترب إجمالي القيمة المقفلة (TVL) الحالية عبر النظام الشامل من ٢١٥ مليار دولار وفقًا لديفاي لاما، وهو رقم ليس بعيدًا عن أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٢٥٤,٨ مليار دولار في الثاني من ديسمبر ٢٠٢١.

تستخدم المنصات المركزية بشكل متزايد بنية التمويل اللامركزي التحتية إما من خلال تقديم طريقة مركزية للوصول إلى الخدمات اللامركزية، أو من خلال دعم منتجاتها بعقود التمويل اللامركزي الذكية أو السيولة.

ففي مارس، أضافت باينانس وظائف لاستخدام البورصة اللامركزية (DEX) بانكيك سواب من داخل تطبيق باينانس، ودمج البورصة اللامركزية في منصتها المركزية. وفي نفس الشهر، أطلقت أيضًا جسر بلوكتشين محدثًا، مما يسمح بتوصيل الأصول من أي شبكة بلوكتشين.

يدعم تطبيق بلوكيرنر المالي الأسترالي منتج "حساب العائد" الذي يعد بنسبة عئد سنوي تبلغ ٧٪ مع بروتوكولي إقراض التمويل اللامركزي آيف وكومباوند فاينانس، مع اضطرار المستخدمين فقط إلى إيداع دولارات أسترالية والتي يكدسها التطبيق بعد ذلك في منصة التمويل اللامركزي نيابة عنهم.

قامت بيتكوين سويس منذ فترة طويلة بدمج تقنية العملات المشفرة في عروضها، ففي نوفمبر ٢٠٢١ كانت أول خدمة لمعالجة مدفوعات العملات المشفرة في سويسرا تدمج شبكة البرق المسرَّعة لبيتكوين (BTC) في جهودها "لتعزيز التبني الأوسع لتكنولوجيا العملات المشفرة".