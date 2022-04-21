سيمبليفاي تقدم طلبًا لصندوق بيتكوين متداول بالبورصة مغ إدارة المخاطر إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 03:48 صباحاً - قدمت شركة إدارة الأصول سيمبليفاي بيان تسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لإدراج أسهم صندوق متداول في البورصة مرتبط بعقود بيتكوين الآجلة وأوراق الخزانة والخيارات.

ففي وثيقة مقدمة يوم الأربعاء، تقدمت سيمبليفاي بطلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) للحصول على أداة استثمارية تعتمد على إستراتيجية العقود الآجلة لبيتكوين (BTC)، واستراتيجية الدخل، واستراتيجية تراكب الخيارات. صندوق الاستثمار للدخل مُدار المخاطر من خلال استراتيجية بيتكوين، الذي سيتم إدراجه تحت رمز MAXI في ناسداك، هو عبارة عن سلسلة من الصناديق المتداولة في البورصة من شركة إدارة الأصول.

وسيستثمر الصندوق بشكل غير مباشر في بيتكوين باستخدام العقود الآجلة للعملات المشفرة، وكجزء من استراتيجية الدخل الخاصة به، سيحتفظ بسندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وصناديق الاستثمار المتداولة التي تستثمر في أوراق الخزانة المالية. بالنسبة لاستراتيجية تراكب الخيارات، قالت سيمبليفاي إنها ستشتري "خيارات بيع وقائية متداولة في البورصة" وتكتب "خيارات شراء متداولة في البورصة على عقود بيتكوين الآجلة و / أو الصناديق المتداولة في البورصة ذات الصلة ببيتكوين."

حيث ذكرت الوثيقة المقدمة: "إن تراكب الخيار الأساسي هو تعرض استراتيجي يهدف إلى التحوط جزئيًا ضد انخفاضات العقود الآجلة لبيتكوين والتعبير عن قناعات بشأن ارتفاع الأسعار أو حول حركة أسعار صناديق متداولة بالبورصة محددة مرتبطة ببيتكوين". "إذا ارتفع سعر بيتكوين، فقد تكون عائدات الصندوق أقل من أداء بيتكوين لأن المستشار سيعيد شراء خيارات الاتصال المكتوبة بسعر أعلى على الأرجح. إذا انخفض سعر بيتكوين، فقد تنخفض عوائد الصندوق أقل من بيتكوين لأن المستشار سوف يبيع خيارات الشراء بسعر أعلى على الأرجح أو يمارس خيارات الشراء".

وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على العديد من طلبات الصناديق المتداولة في البورصة المرتبطة بعقود بيتكوين الآجلة من الشركات المالية وشركات إدارة الأصول في العام الماضي بعد أن أشار الرئيس غاري غينسلرr إلى أنه سيكون أكثر انفتاحًا لقبول صناديق الاستثمار المتداولة على أساس العقود الآجلة للعملات المشفرة بدلًا من التعرض المباشر. في يناير، قدمت سيمبليفاي أيضًا قائمة بأسهم أداة استثمارية تتبع أداء بعض شركات ويب ٣، وهو صندوق سيمبليفاي فولت ويب ٣ المتداول بالبورصة.