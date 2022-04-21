المحللون يقولون إن بيتكوين "استسلمت بالفعل"، وتستهدف ٤١,٣ ألف دولار كأعلى مستوى توقف

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 03:48 صباحاً - استمر كفاح المتداولين لبناء زخم صعودي مستدام في جميع أنحاء سوق العملات الرقمية يوم ٢٠ أبريل بعد انخفاض الأسعار خلال جلسة التداول بعد الظهر، وأصبح تطبيق إيب كوين (APE) أحد التوكنات القليلة التي تتحدى الانكماش الحالي على مستوى السوق.

تُظهر البيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو أن محاولة المضاربين على صعود بيتكوين (BTC) في الصباح الباكر للاختراق فوق ٤٢٠٠٠ دولار قد تم رفضها بشكل ناجح من قبل المضاربين على الانخفاض، مما أدى إلى تراجع إلى أدنى مستوى يومي عند ٤٠٨٢٥ دولارًا قبل إعادة السعر فوق ٤١٠٠٠ دولار.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى يوم واحد. المصدر: تريدينغ فيو

إليكم نظرة على ما يقوله العديد من محللي السوق حول ضعف بيتكوين والمستويات التي ينظر إليها المتداولين على أنها مكان جيد لفتح صفقات جديدة.

الحيتان تقوم بالتجميع بالقرب من ٤٠٠٠٠ دولار

وفقًا لشركة البيانات ويل ماب على السلسلة، هناك قدر كبير من الحجم بالقرب من مستوى السعر ٤٠٠٠٠ دولار.

حجم حيتان بيتكوين. المصدر: تويتر

حيث قال ويل ماب،

"يوجد جزء كبير من ممتلكات الحيتان بين ٣٨٠٠٠ دولار و٤٢٠٠٠ دولار في الوقت الحالي. منطقة حيوية لعملة بيتكوين. وفوق ذلك - صعدي. وتحته - هبوطي".

يقول المحللون إن معظم السوق قد استسلم بالفعل

على غرار الملاحظة التي قدمتها ويل ماب، أشار محللو غلاسنود إلى أنه "تمت إعادة تراكم كمية كبيرة من المعروض من العملات بين ٣٨٠٠٠ دولار و٤٥٠٠٠ دولار، وهو النطاق السعري الأساسي لتوحيد السوق الحالي".

عندما يتم تقسيم البيانات بين مالكي العملات على المدى الطويل (LTH) والمالكين علىالمدى القصير (STH)، والتي يتم تحديدها من خلال حد الاحتفاظ لمدة ١٥٥ يومًا، فإن عددًا قليلًا فقط من الأشخاص الذين اشتروا ما بين ٥٠٠٠٠ دولار و٦٠٠٠٠ دولار لا يزالون يحتفظون بالعملات، "مما يشير إلى من المحتمل أن يكون معظم "كبار المشترين" قد استسلموا بالفعل".

توزيع الأسعار المحقق لمالكي بيتكوين على المدى القصيرو الطويل UTXO. المصدر: غلاسنود

وفقًا لغلاسنود، فإن نسبة كبيرة من الطلب الحالي على المالكين على المدى القصير "يقومون بالتجميع بين ٣٨٠٠٠ دولار و٥٠٠٠٠ دولار، مما يؤكد أن المستثمرين يواصلون رؤية القيمة في هذا النطاق السعري."

وتشير حقيقة أن ١٥,٢٪ من عملات بيتكوين التي يحتفظ بها المالكون على المدى الطويل في حالة خسارة حاليًا إلى أن الكثير منهم "فوجئوا" من خلال أحدث تصحيح للسوق وفقًا لغلاسنود، وهي نتيجة تُرى عادةً "في المرحلة المتأخرة" للأسواق الهابطة، والتي سبق معظمها حدث تغيير استسلام نهائي".

كذلك افترضت غلاسنود أن بعض نقاط الضعف الحالية في السوق قد تكون ناتجة عن الخوف من مزيد من الاستسلام، مما يدفع المتداولين إلى الانتظار على الهامش حتى حدوث مثل هذا الحدث.

حيث قالت غلاسنود،

"ولكن تحت السطح، يبدو كما لو أن قطاعًا كبيرًا من السوق قد استسلم بالفعل، بطريقة ذات دلالة إحصائية، وأن التدفق المرن للطلب بين نطاق ٣٥٠٠٠ دولار إلى ٤٢٠٠٠ دولار قد استوعب بهدوء جانب البيع هذا بالكامل."

بيتكوين تحتاج إلى الاحتفاظ بمستوى ٤١٣٠٠ دولار

قال مستخدم تويتر باسم مجهول "Abnessa" إن سعر بيتكوين يحتاج إلى اختراق فوق ٤١٣٠٠ دولار لإكمال نموذج الرأس والكتفين المعكوس المحتمل على المخطط البياني على مدى ٤ ساعات.

مخطط زوج بيتكوين مقابل الدولار على مدى ٤ ساعات. المصدر: تويتر

ووفقًا لـ Abnessa، تحاول بيتكوين حاليًا "استعادة هذا المستوى بعد انقلاب الدعم/ المقاومة (S/R) الفاشل".

لتأسيس حالة صعودية، تحتاج بيتكوين إلى "قلب الدعم/ المقاومة بنجاح لخط الاتجاه الهابط الحالي" و"استعادة الدعم حتى خط العنق الأخضر"، وبالتالي إكمال إعداد الرأس والكتفين المعكوس.

بالنسبة للحالة الهبوطية، فإن إعادة الاختبار الفاشلة لـ ٤١٣٠٠ دولار ستؤدي إلى "اختراق ما دون العلم الهابط" و "ستعني أيضًا أن الدعم/ المقاومة تقلب مقاومة الوتد الصاعد كدعم". إذا حدث هذا، فإن Abnessa يرى "هدف تفريغ بحد أدنى قدره ٣٥٠٠٠ دولار."

يبلغ إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة الآن ١,٩٠٩ تريليون دولار ومعدل هيمنة بيتكوين ٤١,١٪.

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