وزارة الخزانة الأمريكية تدرج شركة تعدين العملات المشفرة في العقوبات الأخيرة ضد روسيا

تام شمس - الخميس 21 أبريل 2022 03:48 صباحاً - أضافت وزارة الخزانة الأمريكية مزود خدمات تعدين العملات المشفرة بيتريفر ومقرها روسيا والعديد من الشركات التابعة كشركات تسهل التهرب من العقوبات.

ففي إعلان يوم الأربعاء، قال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، أو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إنه يتخذ إجراءات ضد بيتريفر إيه جي بالإضافة إلى ١٠ من الشركات التابعة لها ومقرها روسيا، حيث أطلق على الشركات اسم "الرعايا المعينين بشكل خاص". تم حظر أصول الشركات والأفراد المدرجين على هذا النحو من قِبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية و "يحظر الأشخاص بالولايات المتحدة عمومًا التعامل معهم".

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، استندت الإجراءات ضد بيتريفر والشركات التابعة لها إلى أنها تسهل "التهرب من العقوبات للكيانات الروسية"، في إشارة إلى أن العملات المشفرة ربما لعبت دورًا في مساعدة الحكومة الروسية على التحايل على الإجراءات الاقتصادية الأمريكية التي تم اتخاذها ردًا على غزو أوكرانيا. حيث قالت الوزارة الحكومية إن بيتريفر تدير مزارع خوادم تبيع قدرة تعدين العملات المشفرة دوليًا، مما ساعد روسيا على "تسييل مواردها الطبيعية".

وقالت وزارة الخزانة إن "روسيا تتمتع بميزة نسبية في تعدين العملات الرقمية بسبب موارد الطاقة والمناخ البارد". ومع ذلك، تعتمد شركات التعدين على معدات الكمبيوتر المستوردة والمدفوعات الإلزامية، مما يجعلها عرضة للعقوبات. الولايات المتحدة ملتزمة بضمان عدم تحول أي أصل، بغض النظر عن مدى تعقيده، إلى آلية لنظام بوتين لتعويض تأثير العقوبات".

جاءت أحدث العقوبات بعد تحذير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية للمقيمين في الولايات المتحدة من استخدام الأصول الرقمية لصالح كيانات وأفراد معينين مقرهم روسيا.

وقد صرح بريان نيلسون، وكيل الوزارة في مكتب الإرهاب والاستخبارات المالية: "يمكن للخزانة أن تستهدف وستستهدف أولئك الذين يتهربون أو يحاولون التهرب أو يساعدون في التهرب من العقوبات الأمريكية ضد روسيا، لأنهم يساعدون في دعم حرب بوتين الوحشية التي اختارها".