شركة استحواذات ذات أغراض خاصة تركز على العملات المشفرة تجمع ١١٥ مليون دولار في الاكتتاب العام الأولي في بورصة ناسداك

تام شمس - الأربعاء 20 أبريل 2022 09:55 صباحاً - أغلقت أورا فات بروجكتس أكويزشن كورب (AFARU)، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC)، اكتتابها العام الأولي في بورصة ناسداك وجمعت ١١٥ مليون دولار، مع التركيز على أصول صناعة العملات المشفرة.

جمعت شركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة التي تأسست في جزر كايمان مبلغًا مثيرًا للإعجاب قدره ١٠٠ مليون دولار خلال اكتتابها العام الأولي (IPO) يوم ١٣ أبريل بالإضافة إلى تخصيص أكثر من ١٥ مليون دولار، ليصل إجماليها إلى ١١٥ مليون دولار وفقًا لإعلان من الشركة يوم ١٩ أبريل.

كما أن لديها تمويلًا من رعايات مع شركات الخدمات المالية التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها أورا غروب وفات بروجكتس. يذكر الموقع الإلكتروني لشركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة أن لها حضورًا في أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا والفلبين.

وستستهدف أورا فات عمليات الاستحواذ في قطاع بلوكتشين نظرًا لاهتمامها المعلن بشركات التكنولوجيا الناشئة التي تتعامل مع أصول ويب ٣ والعملات المشفرة ودفتر السجلات الرقمي والألعاب الإلكترونية.

في ١ أبريل، أعلنت شركة تعدين بيتكوين (BTC) "برايم بلوك" اندماجها مع شركة الاستحواذات ذات الأغراض الخاصة "١٠ إكس فنتشر أكويزيشن كورب II". تبلغ قيمة الاندماج ١,٣ مليار دولار وستجعل برايم بلوك شركة مساهمة عامة.

في أواخر شهر مارس، اندمجت شركة ثاندر بريدج كابيتال بارتنرز آي ي سباك مع بورصة العملات المشفرة اليابانية كوين تشك لتشكيل مجموعة كوين تشك غروب إن في. وبلغت قيمة الاندماج ١,٢٥ مليار دولار ومن المتوقع أن يتم إدراجها في بورصة ناسداك في الربع الثاني من هذا العام.