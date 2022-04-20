شأكثر تقلبًا من بيتكوين؟ أسهم نتفليكس تنخفض بنسبة ٢٥٪

تام شمس - الأربعاء 20 أبريل 2022 08:41 صباحاً - لقد جعل سوق الأوراق المالية العملات المشفرة تبدو مستقرة مرة أخرى بالمقارنة مع سعر سهم نتفليكس (NFLX) الذي انخفض بنسبة ٢٥٪ في فترة التداول بعد ساعات العمل.

كانت الأخبار التي أشعلت الانهيار الدراماتيكي هي الكشف يوم الثلاثاء عن أن خدمة البث المباشر فقدت ٢٠٠ ألف عميل في الربع الأول من عام ٢٠٢٢ وتتوقع أن تفقد مليوني مشترك آخرين هذا الربع. هذه هي المرة الأولى التي تحسب فيها الشركة خسائر في أعداد المستخدمين منذ عام ٢٠١١ وفقًا لبلومبرغ.

وكان رد فعل المستثمرين هو التخلص من أسهم NFLX في التداول بعد ساعات العمل، مما تسبب في انهيار الأسعار إلى أدنى مستوى سنوي جديد عند ٢٥٨,٩٠ دولار. وعندما يفتح التداول لليوم في الساعة ١:٣٠ مساءً بالتوقيت العالمي المنسق يوم ٢٠ أبريل، ليس من الواضح السعر الذي سيفتح به السهم.

أثارت مثل هذه الحركة السعرية بعض الفرح من مجتمع العملات المشفرة الذي واجه انتقادات طويلة من المستثمرين التقليديين بأن العملات المشفرة متقلبة للغاية.

حيث قام محلل العملات المشفرة ومضيف قناة يوتيوب Into the Cryptoverse "بنجامين كوين" بالتغريد إلى متابعيه البالغ عددهم ٦٢٢ ألفًا اليوم أن انهيار NFLX يذكره بـ "كيف أصبحت الأسهم أشبه بـ #العملات المشفرة، وليس العكس."

كان أداء سعر سهم NFLX أسوأ في عام ٢٠٢٢ من أداء بيتكوين (BTC) هذا العام. حيث خسر سهم NFLX ٥٧٪ منذ الأول من يناير ٢٠٢٢ عندما كان في ذروته هذا العام عند ٥٩٧,٣٧ دولارًا. وبالمقارنة، انخفض سعر بيتكوين بنسبة ١١٪ بشكل عام منذ افتتاحها عام ٢٠٢٢ بسعر ٤٦٣١٩ دولارًا إلى ٤١٢٨٨ دولارًا وفقًا لكوين غيكو.

كذلك شهدت أسهم شركات التكنولوجيا الأخرى خسائر يومية شبيهة بالعملات المشفرة هذا العام. ففي ٢ فبراير، انخفض باي بال (PYPL) بنسبة ٢٠٪ من ١٧٢,٧٧ دولارًا أمريكيًا إلى ١٣٩,٨٩ دولارًا أمريكيًا. في نفس اليوم، انخفضت ميتا بلاتفورمز (META) - فيسبوك سابقًا - بنسبة ٢٥٪ من ٣٢٧,٨٢ دولارًا إلى ٢٤٤,٦٥ دولارًا.

ولكن قبل أن يتسرع نقاد العملات المشفرة، يجب ملاحظة أن بيتكوين قد انخفضت بشكل أقوى من أسهم شركات التكنولوجيا تلك خلال انهيار سوق العملات المشفرة السابق. وكانت آخر مرة انخفضت فيها بيتكوين بنسبة ٢٥٪ على الأقل في يوم واحد في ١٢ مارس ٢٠٢٠، عندما انخفض السعر بنسبة ٤١٪ من ٧٩٦٩ دولارًا إلى ٤٧٧٦ دولارًا.

وقد وجد التحليل الذي أجرته شركة أبحاث العملات المشفرة "إنتو ذا بلوك" وتم إصداره يوم ١٦ أبريل أن بيتكوين وإيثريوم (ETH) "كانا أقل تقلبًا من العديد من الأسهم، خاصة تلك التي تقدم عروض عملات مشفرة".

واستخدم تحليلها نسبة شاربي لمقارنة التقلبات عبر الاستثمارات المختلفة. كلما انخفضت النتيجة، قل تقلب الأصل. حصلت بيتكوين على درجة -٠.٠٢، بينما تطابقت سكوير (-٠.٠٥) ومايكروستراتيجي (-٠.٠٢) وكوين بيز (-٠.٠٢) على بيتكوين منخفضة الأداء.

وقد قامت مضيفة بودكاست Coin Stories، ناتالي برونيل، بالتغريد اليوم أن نتفليكس قد تكون قادرة على حل بعض مشاكلها الحالية عن طريق إضافة بيتكوين إلى ميزانيتها العمومية.