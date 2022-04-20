٤٠٠ مشروع جديد و١٠٠ ألف محفظة جديدة خلال شهر على كاردانو

تام شمس - الأربعاء 20 أبريل 2022 05:41 صباحاً - بدأ النشاط على بلوكتشين كاردانو (ADA) في الإحماء، مع وجود ٤٠٠ مشروع جديد قيد التشغيل، إلى جانب إنشاء ١٠٠٠٠٠ محفظة جديدة خلال الشهر الماضي.

ووفقًا لمنشور على تويتر يوم ١٩ أبريل من منشئي كاردانو، ئغنبوت أوتبوت (IOHK)، فهناك ما يقرب من ٩٠٠ مشروع قيد التطوير على الشبكة. وقد زاد الرقم بنحو ٤٠٠ منذ ١١ مارس، بعد أن صرح نائب رئيس IOHK، تيم هاريسون، أن العدد الإجمالي بلغ حوالي ٥٠٠ عبر موقع لينكد إن.

كاردانو هي شبكة بلوكتشين عامة ولامركزية لإثبات الحصة (PoS) تم إنشاؤها بواسطة المؤسس المشارك لشركة إيثريوم، تشارلز هوسكينسون، في عام ٢٠١٧، وذلك بعد أن ترك الفريق بسبب الخلافات حول الاتجاه المستقبلي للشبكة.

في إشارة إلى بعض التطورات الإيجابية في كاردانو خلال الأيام العشرة الماضية، سلط IOHK الضوء على ستة مشاريع تتراوح من مقايضات التوكنات إلى تطبيقات التمويل اللامركزي التي تم نشرها على الشبكة الرئيسية أو دخلت شبكات اختبار أو تم إطلاقها عبر الإصدار التجريبي المفتوح.

هناك مشروع جديد يحظى باهتمام كبير وهو AGIX ERC-٢٠ كونفيرتر بريدج الذي تم تطويره بالتعاون مع سينغيولاريتي نت.

تم إطلاق الأداة هذا الأسبوع، وهي تمكن المستخدمين من تحويل توكنات ERC-٢٠ المستندة إلى إيثريوم لاستخدامها على كاردانو، مع توقع أن يكون قطاع التوكنات بالشبكة مستفيدًا كبيرًا.

على الرغم من تزايد أعداد المشاريع قيد التطوير، يبدو أن عدد التطبيقات اللامركزية التي يتم إطلاقها وتشغيلها على كاردانو محدود، مع إدراج ديفاي لاما لـ ١٠ منصات مختلفة فقط بقيمة ٢٢٤,٩٦ دولارًا من إجمالي القيمة المقفلة (TVL). والجدير بالذكر أن أربعة من هذه الأنظمة الأساسية لديها ٠ دولار في إجمالي القيمة المقفلة أيضًا خارج التوكنات الأصلية.

من ناحية التوكنات غير القابلة للإتلاف، لم تصل كاردانو حتى إلى أفضل ١٥ سلسلة من حيث حجم المبيعات على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية، على الرغم من أن ثيتا التي تأتي في المرتبة الخامسة عشر حققت فقط ٣٧٥ دولارًا خلال تلك الفترة.

لقد كان التقدم بطيئًا بالنسبة لكاردانو منذ إطلاق العقود الذكية في سبتمبر، حيث لم تنطلق الشبكة بالكامل بعد وتوفر المنافسة الموعودة لإيثريوم (ETH)، أو حتى زملائها من "قتلة إيثريوم" مثل سولانا وأفالانش وفلو.

ومع ذلك، اقترح المؤسس تشارلز هوسكينسون مؤخرًا في مقطع فيديو نُشر على قناته على يوتيوب أن المد قد ينقلب قريبًا مع ترقية الانقسام الكلي "فاسيل" القادمة في يونيو. وذكر أنها ستوفر "تحسينًا هائلًا في أداء شركة كاردانو" وقدراتها فيما يتعلق بالعقود الذكية.

زيادة عدد محافظ ADA

أحد مجالات النمو القوي في الوقت الحالي هو نشاط المحفظة على كاردانو، حيث تظهر بيانات من كاردانو بلوكتشين إنسايتس أن عدد محافظ ADA قد زاد بمقدار ١٠٠٠٠٠ منذ ٢٢ مارس. ويبلغ الرقم الإجمالي اعتبارًا من ١٩ أبريل ٣,٢٦٨ ملايين.

خلال هذا الإطار الزمني، ارتفع متوسط ​​معدل محافظ ADA الجديدة يوميًا من حوالي ٢٠٠٠ إلى ٨١٢٩. ومع ذلك، بالكاد ارتفع عدد المعاملات/ المدفوعات اليومية، حيث انخفض من ١٠٦٩٥٢ يوم ٢٢ مارس إلى ١٠٦٥٢٥ يوم ١٩ أبريل.

ومع ذلك، بالنظر من زاوية أوسع، زادت المعاملات التي تزيد عن ١٠٠٠٠٠ دولار بمقدار ٥٠ ضعفًا منذ بداية عام ٢٠٢٢، مما يشير إلى احتمال وجود طلب مؤسسي قوي بالفعل.