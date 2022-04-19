إصدار أمر لشركات العملات المشفرة الحاصلة على ترخيص بيتلايسنس بدفع رسوم التقييم السنوية في نيويورك

تام شمس - الثلاثاء 19 أبريل 2022 05:41 صباحاً - توشك تكلفة إدارة شركة عملات مشفرة في نيويورك على الارتفاع مع استعداد حكومة الولاية لمطالبة الشركات التي تحمل رخصة بيتلايسنس بدفع رسوم التقييم للتأكد من امتثالها للوائح.

تم تضمين القاعدة في ميزانية السنة المالية ٢٠٢٣ لولاية نيويورك التي تم التوقيع عليها لتصبح قانونًا يوم ٩ أبريل من قبل الحاكم كاثي هوشول مما أعطى إدارة الخدمات المالية (DFS) بالولاية "سلطة جديدة لتحصيل التكاليف الإشرافية من شركات العملات الافتراضية المرخصة"، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الخدمات المالية.

حيث قال المشرف على إدارة الخدمات المالية "أدريان هاريس" إن الرسوم ستجعل أعمال العملة الافتراضية متماشية مع تلك التي دفعتها بالفعل مؤسسات مثل البنوك وشركات التأمين وأضاف:

"كانت نيويورك أول من بدأ في منح التراخيص والإشراف على شركات العملات الافتراضية، ونستمر في جذب المزيد من المرخصين وتمويل الشركات الناشئة في مجال العملات المشفرة من أي ولاية في البلاد."

كانت ولاية نيويورك هي الأولى في الولايات المتحدة التي تطلب ترخيص شركات العملات المشفرة من خلال إدخال تصريح "بيتلايسنس" المعروفة الآن، وتبلغ رسوم التقديم لمثل هذا التصريح حاليًا ٥٠٠٠ دولار ويخضع لمتطلبات رأس المال الغامضة التي تحددها إدارة الخدمات المالية بولاية نييورك.

مبلغ رسوم التقييم السنوي الذي ستفرضه إدارة الخدمات المالية على شركات العملات المشفرة غير معروف حاليًا، لكن نفس الرسوم للمؤسسات المالية المنظمة الأخرى يمكن أن تكلف عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا.

وتنص إدارة الخدمات المالية على أن الرسوم هي للمساعدة في دفع نفقات التشغيل الخاصة بتنظيم شركات العملات المشفرة و "ستمكّن الإدارة من تكوين موظفين يتمتعون بالقدرة والخبرة اللازمة لتنظيم ودعم هذه الصناعة سريعة النمو بشكل أفضل."

لا تخضع الشركات التي تقبل العملات المشفرة كوسيلة للدفع، أو تنشئ برنامجًا لمجال العملات المشفرة مثل محافظ الحفظ الذاتية، أو تقدم المشورة بشأن تداول العملات المشفرة، لترخيص بيتلايسنس والرسوم الجديدة المقابلة.

في الآونة الأخيرة، تعرض تنظيم وترخيص العملات المشفرة في الولاية لانتقادات شديدة مع قيام المستثمر الملياردير بيل أكمان بمشاركة أفكاره في فبراير حول سياسات نيويورك الفاشلة وكيف يمكن أن تجعله يترك الولاية.

وقد ناشد أكمان العمدة إريك آدامز والحاكم هوشول لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن التنظيم، قائلًا إن تخفيف القيود وإزالة الحواجز التنظيمية يمكن أن يجعل نيويورك "مركزًا للعملات المشفرة للابتكار".

وقد اتبع العمدة آدمز خططًا لجعل مدينة نيويورك "مركز صناعة العملات المشفرة" حتى أنه أخذ رواتبه الثلاثة الأولى بعملة بيتكوين (BTC). ويُظهر التحليل الذي أجراه كوينتيليغراف في نوفمبر أن الأمر متروك حقًا لإدارة الخدمات المالية في نيويورك وحكومة الولاية لسن التغييرات التي ستجذب الصناعة.