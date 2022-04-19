أتاري تدعي أن توكنها الذي يحمل الاسم نفسه أصبح الآن "غير مرخص" بينما تنهي مشروع بلوكتشين مشترك

تام شمس - الثلاثاء 19 أبريل 2022 02:41 صباحاً - في بيان نشرته شركة ألعاب الفيديو العملاقة السابقة أتاري يوم الاثنين، قالت الشركة إنها أنهت جميع اتفاقيات الترخيص مع شريكها في المشروع المشترك آي سي آي سي بي غروب والشركات التابعة لها. في السابق، قام الاثنان بإنشاء أتاري تشين بالاشتراك مع أتاري توكن (ATRI). ومع ذلك، فقد غيرت الشركة موقفها فيما يتعلق بالصفقة، وأعلنت أنها تتنصل من المصلحة في المشروع المشترك، قائلة "إن آي سي آي سي بي غير مصرح لها بتمثيل أتاري أو علاماتها التجارية بأي شكل من الأشكال."

"تتنصل أتاري من أي مصلحة في [...] المشروع المشترك، الذي يتم الترويج له حاليًا باسم أتاري توكن، والمواقع ذات الصلة، وتقارير الإصدار وقنوات التواصل الاجتماعي غير مرخصة وغير مصرح بها وهي خارج سيطرة أتاري."

من الآن فصاعدًا، تخطط أتاري لإنشاء توكن جديد وتوزيعه وإدارته فقط مع التركيز على الألعاب والمجتمع والمرافق. ولكن يبدو أنه سيكون هناك نوع من الراحة لمستثمري ATRI. فحسبما أوضحت أتاري، أخذت الشركة "لقطة شاشة" لممتلكات ATRI اعتبارًا من ١٨ أبريل ٢٠٢٢، الساعة ٦:٠٠ مساءً بتوقيت وسط أوروبا. وستقوم أتاري بعد ذلك بتنفيذ تبادل عقود آجلة لتوكن جديد لتوكنات ATRI التي تم الاحتفاظ بها في ذلك الوقت.

وقالت الشركة إن "التوكنات الموجودة في المحافظ فقط اعتبارًا من اللقطة وبمبالغ مكافئة لتلك التي تم التقاطها في اللقطة ستكون مؤهلة. وأي توكنات مكتسبة بعد اللقطة لن تكون مؤهلة".

كانت أتاري لاعبًا نشطًا في مجال العملات المشفرة، مع التركيز الشديد على تطوير التوكنات غير القابلة للإتلاف. في وقت كتابة المقالة، انخفض توكن ATRI "القديم" بنسبة ٩,٤٧٪ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما أدى إلى خفض القيمة السوقية إلى ٢٦ مليون دولار.