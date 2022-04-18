شركة العملات المشفرة إكسمو تخرج من روسيا وبيلاروسيا عن طريق بيع جزء من أعمالها

تام شمس - الاثنين 18 أبريل 2022 03:48 مساءً - إكسمو هي أحدث منصة تداول للعملات المشفرة ومقرها لندن تقوم بتعليق أعمالها رسميًا في روسيا وبيلاروسيا بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

حيث أعلنت إكسمو رسميًا في ١٨ أبريل، أن إكسمو تبيع أعمالها في الأصول الرقمية في روسيا وبيلاروسيا إلى شركة تطوير برمجيات مقرها روسيا. وفي وقت كتابة هذه المقالة، لم يتم الكشف عن المالك الجديد وحجم الصفقة.

"لسوء الحظ، لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ بالجزء عالي المخاطر من العمل، نظرًا لأن المجموعة العالمية لا ترغب في تعريض خطط التوسع العالمية لأي خطر من خلال إبقاء مثل هذه الأسواق عالية المخاطر في هيكلها"، هذا ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة إكسمو سيرهي زدانوف لكوينتيليغراف.

حيث أوضح زدانوف أن الصفقة تشمل حسابات عملاء إكسمو في روسيا وبيلاروسيا بالإضافة إلى أنظمة العملات الورقية المحلية. لم يتم بيع التعليمات البرمجية الفنية للمنصة وهي مملوكة بالكامل لمجموعة إكسمو.

كجزء من الصفقة، سيترك إدوارد بارك، المالك المستفيد النهائي لشركة إكسمو، الشركة أيضًا، ونقل حصته إلى زدانوف.

وبعيدًا عن روسيا وبيلاروسيا، تشمل الصفقة أيضًا أعمال إكسمو في كازاخستان لأن فريق المالك الجديد مقره في كازاخستان. حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى أن المشتري الذي لم يكشف عنه يمتلك شركة تطوير برمجيات روسية وكيانًا قانونيًا مقره كازاخستان لبورصة عملات مشفرة.

وقد علق زدانوف قائلًا: "لقد بذلنا الكثير من الجهد في الجزء الروسي من الأعمال، لذلك تأكدنا من أنه الآن في أيد أمينة. لا يتبع المالك الجديد خارطة الطريق التي أنشأناها سابقًا فحسب، بل سيصل إلى آفاق جديدة بسهولة أكبر. لقد اتخذنا هذا القرار لمصلحة الجانبين". كانت الشركة قد صرحت بأنها لن تفرض عقوبات على الأشخاص العاديين أو تمنع أي حسابات بسبب العقوبات في منتصف مارس.

وكجزء من خروج إكسمو من روسيا وبيلاروسيا، قامت إكسمو بتعديل اتفاقية المستخدم الخاصة بها لتعلن أن السكان الروس والبيلاروسيين والكازاخستانيين لم يعد يتم ضمهم إلى منصتها. كما عطلت البورصة أزواج الروبل التجارية الروسية يوم ١٥ أبريل.

إكسمو هي بورصة عملات مشفرة رائدة أسسها رواد الأعمال الروس إيفان بيتوهوفسكي وبافيل ليرنر في عام ٢٠١٣. وسيكون لخروج الشركة من روسيا تأثير كبير على البورصة حيث كانت روسيا أحد أسواقها الرئيسية، حسبما اعترف زدانوف، قائلًا:

"يقع جزء كبير من أعمالنا في روسيا. وسوف نشهد انخفاضًا في الإيرادات يقارب ٣٠٪. ومع ذلك، على المدى الطويل نحن على يقين من أنه سيسرع من نمونا المتسارع ويسمح للشركة بأن تصبح شركة يونيكورن في السنوات الثلاث المقبلة".

كما صرح زدانوف قائلًا: "سوف نفكر في العودة عندما لا يتم تصنيف روسيا كدولة ذات مخاطر عالية".

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تأتي هذه الأخبار بعد فترة وجيزة من إعلان بورصة العملات الرقمية المرتبط ببيلاروسيا كارنسي دوت كوم إنهاء العمليات في روسيا الأسبوع الماضي.

ولا تزال بعض بورصات العملات المشفرة الرئيسية مثل باينانس تعمل في روسيا، وتختار الامتثال للعقوبات المفروضة على أفراد معينين خاضعين للعقوبات بدلًا من دول بأكملها.