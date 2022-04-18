غيتهاب تعلّق حسابات المطورين الروس المرتبطين بشركات خاضعة للعقوبات

تام شمس - الاثنين 18 أبريل 2022 03:48 مساءً - أفادت التقارير أن منصة المطورين الرائدة "غيتهاب" قد حظرت أكثر من عشرة حسابات لمطورين روس مرتبطين بمنظمات خاضعة لعقوبات من قبل حكومة الولايات المتحدة.

وتشمل الحسابات الخاضعة للعقوبات بعضًا من أكبر البنوك في روسيا: سبيربنك وألفا بنك، بالإضافة إلى المطورين الأفراد الذين لديهم روابط مع الشركات الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، تم حظر العديد من الحسابات الفردية التي ليس لها روابط أو علاقات بشركات خاضعة للعقوبات أيضًا في هذه العملية، وفقًا للباحث سيرجي بوبروف، الذي ورد أنه ليس لديه صلات بأي شركة من هذا القبيل، أفاد أنه تم تعليق حسابه في ١٥ أبريل ثم تمت استعادته على الفور.

كما كتب مطور فردي آخر، وهو فاديم يانيتسكي:

"لقد تم تعليق حسابي على غيتهاب دون إشعار مسبق. ربما لأنني روسي عرقيًا. لقد قالوا إن "رؤية غيتهاب هي أن تكون موطنًا لجميع المطورين، بغض النظر عن المكان الذي يقيمون فيه".

غيتهاب هي عبارة عن منصة تطوير برمجيات شهيرة تستخدم لتخزين وتتبع والتعاون في مشاريع البرمجيات. وهي تمكّن المطورين من تحميل ملفات التعليمات البرمجية الخاصة بهم والتعاون مع زملائهم المطورين في مشاريع مفتوحة المصدر. وقد أصبحت جزءًا أساسيًا من نظام العملات المشفرة البيئي بسبب طبيعتها مفتوحة المصدر.

ووفقًا للتقارير المبكرة، تنتمي معظم الشركات والمطورين الذين يواجهون التعليق إلى بنوك روسية خاصة ولم تتأثر أي شركة عملات مشفرة أو مطورين لها.

بعد أن تواصل عدد قليل من المطورين الروس بشركة غيتهاب بشأن التعليق، تلقوا ردًا، موضحًا الأسباب الكامنة وراء تعليقهم مع رابط إضافي يمكنهم من خلاله الاستئناف.

رد غيتهاب على المطورين

أثار حظر حسابات المطورين الفرديين العديد من الأسئلة، لا سيما عندما وعدت المنصة مفتوحة المصدر "بضمان إتاحة خدمات مجانية مفتوحة المصدر للجميع، بما في ذلك المطورين في روسيا".