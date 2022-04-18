متوسط ​​رسوم معاملات بيتكوين هو الأدنى خلال عامين عند ١,٠٤ دولار

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تام شمس - الاثنين 18 أبريل 2022 03:48 مساءً - حقق متوسط رسوم المعاملة لكل معاملة بيتكوين (BTC) تحولًا كاملًا بمقدار ٣٦٠ درجة على مدار عامين تقريبًا ليستقر عند ١,٠٣٩ دولارًا، وهو رقم تم تسجيله آخر مرة في يونيو ٢٠٢٠.
رسوم معاملة بيتكوين هي تكلفة تحويل أي مبلغ من بيتكوين، والذي يتناسب أيضًا بشكل مباشر مع الوقت المستغرق للتحقق من صحة المعاملة وإكمالها.
وحسبما يتضح من البيانات المقدمة من بلوكتشين دوت كوم، شهد متوسط رسوم معاملات بيتكوين انخفاضًا ثابتًا من أعلى مستوى له على الإطلاق عند ٦٢,٧٨٨ دولارًا في أبريل ٢٠٢١ قبل أن ينخفض إلى متوسط ثمانية أشهر قدره ٢ دولار في يوليو ٢٠٢١.
قبل أبريل ٢٠٢١، بلغ متوسط رسوم معاملات بيتكوين ذروته في ديسمبر ٢٠١٧، عند ٥٤,٦٣٨ دولارًا. ويعكس الارتفاع المفاجئ في رسوم المعاملات في ذلك الوقت الانخفاض الكبير في معدل هاش شبكة بيتكوين. ومع ذلك، في وقت كتابة هذه المقالة، حافظ معدل هاش شبكة بيتكوين على أعلى مستوى وصل إليه مؤخرًا وهو ٢٤٨,١١ إكساهاش في الثانية.
نتيجة للجمع أعلاه، يمكن لشبكة بيتكوين عالية المرونة معالجة معاملات بيتكوين الآمنة بتكاليف أقل. وقد أظهر تقلب أسعار بيتكوين أيضًا قدرًا أكبر من الاستقرار حيث يتأرجح بين ٣٥٠٠٠ دولار إلى ٤٥٠٠٠ دولار على مدار العام، كما هو موضح أدناه استنادًا إلى بيانات من كوينتيليغراف ماركتس برو وتريدينغ فيو.
مع وجود المزيد من الولايات القضائية الجاهزة للتخفيف على نظام بيتكوين البيئي جنبًا إلى جنب مع تحديثات الشبكة في الوقت المناسب، فإن الزيادة الناتجة في المشاركة ستضمن بشكل أكبر شبكة أقوى مع لعب دور متناقص فيما يتعلق بسعر بيتكوين.
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