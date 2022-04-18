UST من تيرا تتجاوز BUSD لتصبح ثالث أعلى عملة مستقرة

تام شمس - الاثنين 18 أبريل 2022 12:52 مساءً - لقد تجاوزت العملة المستقرة الخوارزمية تيرا يو إس دي (UST) الخاصة ببلوكتشين تيرا (LUNA) عملة باينانس يو إس دي (BUSD) لتصبح ثالث أكبر عملة مستقرة في السوق.

UST هي عملة مستقرة مربوطة بالدولار الأمريكي تم إطلاقها في سبتمبر ٢٠٢٠. وتتطلب آلية سكها من المستخدم حرق أحد الأصول الاحتياطية مثل LUNA لسك مبلغ معادل من UST.

ووفقًا لكوين غيكو، ارتفع إجمالي القيمة السوقية لعملة UST بنسبة ١٥٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية لتصل إلى ما يقرب من ١٧,٥ مليار دولار في وقت كتابة هذه المقالة. يضع هذا الرقم حاليًا UST كثالث أكبر عملة مستقرة بعد أن تجاوزت BUSD مع قيمة سوقية أقل قليلًا بلغت ١٧,٤٦ مليار دولار.

يأتي الأصل الآن فقط وراء عمالقة الصناعة تيثر (USDT) عند ٨٢,٨ مليار دولار، ويو إس دي كوين (USDC) عند ٥٠ مليار دولار، ومع ذلك، فإن الفجوة كبيرة جدًا في هذه المرحلة.

تُظهر البيانات أيضًا أن UST تشهد اندفاعًا نيزكيًا منذ منتصف نوفمبر، مع زيادة القيمة السوقية بنسبة ٥٢٥٪ منذ ذلك الحين.

القيمة السوقية لعملة UST: كوين غيكو

على الرغم من تجاوز BUSD من حيث القيمة السوقية، يتم تداول UST بأحجام أقل بكثير من منافسها المباشر، حيث شهدت عملة باينانس المستقرة حجم تداول بقيمة ٢,٢٦ مليار دولار على مدار الأ{بع وعشرين ٢٤ ساعة الماضية مقارنة بـ ٤٣١,٧٩ مليون دولار أمريكي.

تصدرت تيرا عناوين الأخبار مؤخرًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى المؤسس المشارك دو كوون الذي تعهد مؤخرًا بأن المشروع سيجمع ما قيمته ١٠ مليارات دولار من بيتكوين (BTC) لدعم احتياطيات UST.

وتمامًا مثل سوق العملات المشفرة الأوسع مؤخرًا، فإن الإعلانات الصعودية لم تفعل الكثير لدفع سعر LUNA إلى الأعلى. حيث انخفض سعر التوككن بنسبة ١٢,٤٪ خلال الثلاثين يومًا الماضية ليجلس عند ٧٧,٣١ دولارًا، بينما انخفض أيضًا بنسبة ٣٤,٤٪ منذ أعلى مستوى له على الإطلاق عند ١١٩,١٨ دولارًا يوم ٥ أبريل.