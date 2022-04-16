ريكاردو ساليناس يقول إن جعل عملة بيتكوين قانونية في المكسيك ستكون "معركة شاقة"

تام شمس - السبت 16 أبريل 2022 02:41 صباحاً - خلال مؤتمر بيتكوين ٢٠٢٢ في ميامي، فلوريدا، التقى كوينتيليغراف بريكاردو ساليناس، مؤسس ورئيس غروبو ساليناس، في مقابلة حصرية. وبصفته من أوائل المتبنين لعملة بيتكوين (BTC) منذ أن كانت تبلغ ٢٠٠ دولار، فقد شهد ساليناس ارتفاعات وانخفاضات السوق، وتعلمت شيئًا أو اثنين على طول الطريق.

بدأ ساليناس يومه كمتحدث في المسرح الرئيسي لمركز ميامي بيتش للمؤتمرات بين زملائه المليارديرات أورلاندو برافو ومارسيلو كلور ودان تابيرو. وفي مناقشة بعنوان "Bitcoin Billionaire Capital Allocators"، كشف ساليناس أن ٦٠٪ من محفظته في بيتكوين، بينما الـ ٤٠٪ الأخرى عبارة عن مزيج من استثمارات النفط والغاز.

من اليسار، الوسيط غريغ فوس ومارسيلو كلور وريكاردو ساليناس ودان تابيرو وأورلاندو برافو.

في نفس اليوم، ٧ أبريل، أعلنت السيناتور المكسيكية إنديرا كيمبيس، الزميلة الحاضرة في المؤتمر، أنها اقترحت تشريعًا لجعل عملة بيتكوين مناقصة قانونية في المكسيك. وسوف تحذو المكسيك حذو السلفادور ورواتان وهندوراس وماديرا البرتغال إذا تم تنفيذ التشريع. عندما سُئل ساليناس عن رأيه في هذا الأمر، قال إنها "ستكون معركة شاقة" لتحقيق ذلك لأن بلاده "للأسف" لديها عقلية شديدة الارتباط بسيطرتها على الأوامر القانونية، أو ما يسميه "الاحتيال الإلزامي".

"السلطات في البنك المركزي ووزارة المالية تكره بيتكوين بسبب الحرية التي تمثلها وتشكل تهديدًا مباشرًا لأموالهم الاحتكارية."

وبصفته مؤسس البنك المكسيكي، بانكو أزتيكا، يعترف ساليناس بأنه جزء من نظام إشكالي ويكشف عن رغبته في أن يتمكن مصرفه من الوصول إلى مدفوعات بيتكوين والودائع والإقراض. في غضون ذلك، بصفته مالك سلسلة متاجر إلكترا غروب، يعمل حاليًا على تمكين تجار التجزئة من قبول مدفوعات بيتكوين لجميع العناصر.