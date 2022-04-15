الرئيس التنفيذي لشركة باينانس يشرح أكثر ما يثير حماسه في عام ٢٠٢٢

تام شمس - الجمعة 15 أبريل 2022 02:41 صباحاً - خلال أسبوع بلوكتشين في باريس، جلس تشانغ بينغ زاو، الرئيس التنفيذي لشركة باينانس، وهي أكبر بورصة مركزية للعملات المشفرة في العالم، مع مراسل كوينتيليغراف جو هول لإجراء مقابلة حصرية. وعندما سئل عن أكثر ما يثيره في العملات المشفرة في عام ٢٠٢٢، قال زاو "نحن الآن نرى الجهات التنظيمية التي تريد أن تكون جزءًا من هذه الصناعة. لذلك أعتقد أن هذا أحد أهم الأشياء التي قمنا بتغييرها."

"لقد أصدرت دول متعددة، مثل الولايات المتحدة، أمرًا تنفيذيًا بشأن العملات المستقرة. وإلى جانب البحرين، قامت دبي ببناء إطار تنظيمي وأصدرت عددًا من التراخيص للاعبين الكبار".

الرئيس التنفيذي لشركة باينانس "تشانغ بينغ زاو ومراسل كوينتيليغراف "جو هول"

ثم انتقل الرئيس التنفيذي لشركة باينانس ليصف كيف سنت كل من فرنسا والبرتغال والسويد وجبل طارق لوائح إيجابية فيما يتعلق بالعملات المشفرة. إذ بقول زاو: "أعتقد أن هذا يساعد حقًا في التبني". بالإضافة إلى ذلك، أعرب زاو أيضًا عن حماسه للابتكارات الحديثة، مثل الميتافيرس و تمويل الألعاب.

كما أشاد زاو بشكل خاص بالإطار التنظيمي للحكومة الفرنسية، قائلًا: "أثناء إعداد هذا المؤتمر، طلب فريقنا الإذن بوضع لافتات باينانس في Palais Brongniart [بورصة باريس التاريخية]. وكانت الحكومة هادئة تمامًا بمنح الإذن، مما يدل على مدى تقدمهم".

"أنا أعتقد أن أشياء صغيرة مثل هذه تشير إلى مدى شعورنا بالراحة تجاه الحكومة هنا. ولهذا السبب نريد القيام باستثمارات ضخمة وتنمية الصناعة في فرنسا."

حققت أكثر من ٦٠٪ من الشركات التقليدية أرباحًا عند الدخول في مجال بلوكتشين في فرنسا، مقارنة بـ ٢٠٪ فقط في السوق العالمية.