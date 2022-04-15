شركة حوسبة كمومية تحاكي اعتماد مدفوعات العملات المشفرة

تام شمس - الجمعة 15 أبريل 2022 02:41 صباحاً - قامت شركة مالتي فيرس كومبيوتينغ، وهي شركة حوسبة كمومية مع مكاتب في كندا وإسبانيا، بالتعاون مع بنك كندا لتشغيل محاكاة حول كيفية المضي قدما في اعتماد العملة المشفرة كطريقة دفع.

ففي إعلان يومي يوم الخميس، قالت الحوسبة المتعددة إنها استخدمت معداتها كجزء من مشروع دليل مفهوم مع بنك كندا لتوليد أمثلة على كيف سينتهي الحال بالشركات غير المالية بتبني العملات المشفرة. استخدمت المحاكاة الكمومية سيناريوهات مع ٨ إلى ١٠ شبكات مالية بأكثر من ١,٢ أوكتيليون تكوين محتمل.

ووفقا للشركة، كان من المهم تطوير فهم عميق للتفاعلات التي يمكن أن تحدث في شبكات المدفوعات "لفهم كيفية اعتماد الشركات أشكالًا مختلفة من المدفوعات. اقترحت عمليات المحاكاة أن مدفوعات العملات المشفرة قد ينتهي بها الحال جنبًا إلى جنب مع التحويلات المصرفية و "الأدوات الشبيهة بالنقد" لبعض الصناعات، حيث تعتمد حصة كل منها في السوق على التكاليف الاقتصادية وكيف تستجيب المؤسسات المالية لاعتماد أكبر.

وقالت مريم هغيغي: "لقد أردنا اختبار قوة الحوسبة الكمومية في حالة بحثية يصعب حلها باستخدام تقنيات الحوسبة الكلاسيكية". "وقد ساعدنا هذا التعاون في معرفة المزيد حول كيفية توفير الحوسبة الكمومية رؤى جديدة في المشاكل الاقتصادية من خلال إجراء عمليات محاكاة معقدة على الأجهزة الكمومية".