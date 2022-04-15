الرئيس التنفيذي لشركة أمازون يُعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف

تام شمس - الجمعة 15 أبريل 2022 12:48 صباحاً - تحدث آندي جاسي خلال مقابلة مع سي إن بي سي بعد إصداره أول خطاب للمساهمين بصفته الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أمازون، وقال إنه على الرغم من أنه لا يمتلك أي عملات مشفرة أو توكنات غير قابلة للإتلاف، أو NFT، إلا أنه متفائل بشأن مستقبل الصناعة. حيث قال جاسي:

"ربما لسنا قريبين من إضافة العملات المشفرة كآلية دفع في أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بنا، لكنني أعتقد بمرور الوقت أنك ستشهد زيادة حجم العملات المشفرة. وأنا أتوقع أن تستمر التوكنات غير القابلة للإتلاف في النمو بشكل كبير للغاية."

على وجه التحديد، فيما يتعلق ببيع أمازون للتوكنات غير القابلة للإتلاف، ادعى جاسي أنه "من الممكن في وقتٍ لاحق". في نوفمبر الماضي، أفاد كوينتيليغراف أن أمازون كانت توظف اختصاصي خدمات مالية "يفهم النظام العام للعملات المشفرة والنظام البيئي للأصول الرقمية"، مع خبرة في تقنية بلوكتشين وتقنية السجلات الموزعة.

ومع ذلك، نشرت أمازون إعلان وظيفة آخر قبل أسبوعين يطلب أيضًا متقدمين لنفس الدور. وتشمل مسؤوليات الوظيفة المشار إليها "القدرة على تحديد الرسائل والضمانات الخاصة بالصناعة التي تنقل بشكل فعال عرض قيمة AWS [أمازون ويب سرفيسز] لحلول الأصول الرقمية لـ AWS في الخدمات المالية." ومن المثير للاهتمام أن إعلان الوظيفة لا ينص على أي متطلبات للحصول على شهادة، وإنما ينص فقط على خبرة العمل.

على الرغم من التفاؤل، كرر جاسي موقف الشركة منذ يوليو الماضي من أن أمازون "ربما لا تقترب من إضافة العملات المشفرة كآلية دفع في أعمال البيع بالتجزئة الخاصة بنا."