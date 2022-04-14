يُزعم أن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية وراء اختراق رونين بريدج

تم تحديث قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية للمواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين (SDN) يوم الخميس لتعكس احتمال أن تكون مجموعة الإنترنت الإجرامية الكورية الشمالية "لازاروس غروب" وراء اختراق الشهر الماضي لرونين بريدج، حيث سُرقت أكثر من ١٧٣٦٠٠ إيثريوم (ETH) و٢٥,٥ مليون يو إس دي كوين (USDC)، وفقًا لما أعلنه موقع تويتر. وقد أكد مشروع رونين هذه المعلومات.

كانت قيمة الاختراق، الذي حدث يوم ٢٣ مارس، تزيد عن ٦٠٠ مليون دولار في ذلك الوقت. وقد تم اكتشافه بعد عدة أيام من وقوعه، وهي واحدة من أكبر عمليات السطو من نوعها في التاريخ. جاءت العملات من لعبة اللعب من أجل الكسب أكسي إنفينيتي التي طورها الاستوديو الفيتنامي سكاي ميفيس. وقد جمع مطورو اللعبة أكثر من ١٥٠ مليون دولار في محاولة لتعويض المستخدمين المتأثرين.