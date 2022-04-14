نورث داكوتا تأمل في مضاعفة ٣ مليارات دولار من التعدين النظيف للعملات المشفرة في الولاية

تام شمس - الخميس 14 أبريل 2022 08:41 صباحاً - حضر مسؤولون من حكومة ولاية نورث داكوتا مؤتمر بيتكوين ٢٠٢٢ في ميامي لجذب القائمين بالتعدين إلى مراعيهم الأكثر اخضرارًا. وقد جاءوا بوعد "أنظف عملية تعدين عملات مشفرة على هذا الكوكب".

وقد ضحت وزارة التجارة في نورث داكوتا بمبلغ ٣٥٠٠٠ دولار في الرحلة، قائلة إنها تتوقع عائدًا بنسبة ٢٠٠٠٠٪ أو أكثر من وجودها في المؤتمر.

حيث أعلنت الوزارة أن الولاية قد أمّنت بالفعل ٣ مليارات دولار من الاستثمار في العملات المشفرة وهي على وشك جذب مشاريع أخرى بقيمة ٣ مليارات دولار.

تأمل ولاية نورث داكوتا في إنهاء اعتمادها على الزراعة والنفط من خلال إغراء شركات تعدين العملات المشفرة بتأسيس أعمالها في ولاية أعالي الغرب الأوسط. ولا توجد إعفاءات ضريبية أو تمويل لأن الولاية تعتمد على أصولها الطبيعية.

وهي تشتهر بالطقس البارد والجاف الذي يمكن أن يساعد في تبريد منصات التعدين المحمومة. أضف إلى المزيج الكهرباء الرخيصة والوعود بأنظف طاقة في العالم، وهو أمر جذاب لبعض شركات التعدين للانتقال.

ميزات نورث داكوتا

في كل عام في حقول الغاز والنفط في الولايات المتحدة، يتم حرق كميات هائلة من الغاز الطبيعي الفائض الذي لا يمكن نقله اقتصاديًا إلى الأنابيب في أي مكان، مما يؤدي إلى إهدار الطاقة وإنتاج الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

وقد بدأ القائمون بالتعدين على نحو متزايد في إنشاء منصات التعدين للاستفادة من هذا المنتج الثانوي لصناعة النفط. وهو ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل من الناحية المالية أيضًا حيث يحصلون على مكافآت كبيرة ويمكنهم بيع أرصدة الكربون المرتبطة بها.

حيث قال جيمس ليمان مفوض التجارة في نوث داكوتا في برنامج كريس بيرغ شو الإذاعي المحلي إنه يريد أن يجعل نورث داكوتا تمتلك أنظف عملية تعدين عملات مشفرة على هذا الكوكب.

"لقد توصلنا بالفعل إلى طريقة لأخذ الكربون - والذي يعتبر مسؤولية عالمية لأي سبب كان - وتمكنا من تسييله بست طرق." والشركات والحكومات على استعداد لدفع علاوة مقابل أرصدة الكربون هذه.

"يمكننا أن نتحمل مسؤولية أو قمامة الآخرين، إذا صح التعبير، ونجعلها كنزنا. هذا هو السبب في أن نورث داكوتا هي موقع متخصص للغاية لبعض القائمين بتعدين العملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، هناك سعر منخفض للإلكترونات مقارنة ببقية البلاد. وهناك أيضًا إمكانية الوصول إلى احتياطيات الغاز الوفيرة. فالسماء هي الحد في رأيي لمجال العملات المشفرة".

أثبتت عمليات تعدين العملات المشفرة الأصغر وجودها بالفعل في حقول باكن النفطية في شمال وسط ولاية نورث داكوتا. ويتم تشغيلها بواسطة الغاز الطبيعي المتبقي الذي كان سيُحرق في الغلاف الجوي لولا ذلك. في حين أن استخدام منتج ثانوي للقائمين بالتعدين هو أمر جيد، إلا أن هناك دول أخرى تستخدم مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل أعمال تعدين القائمين بالتعدين الخاصة بها.

وتبدو عمليات تعدين بيتكوين النرويجية من الطراز العالمي في ازدهار من هذا الجانب حيث تستضيف الدولة الاسكندنافية الصغيرة ٠,٧٧٪ من معدل هاش بيتكوين باستخدام ١٠٠٪ من الطاقة الخضراء والمتجددة.