كاش آب وشيفو يساعدان على زيادة حجم مدفوعات شبكة البرق المسرّعة بنسبة ٤٠٠٪

تام شمس - الخميس 14 أبريل 2022 08:41 صباحاً - يسلط تقرير جديد الضوء على مدى انتشار شبكة البرق المسرَّعة كطريقة لنقل الأصول الرقمية بسرعة وكفاءة في جميع أنحاء العالم.

حيث أخبرت قناة سي إن بي سي اليوم قصة ألينا فوروبيوفا، وهي لاجئة أوكرانية تبحث حاليًا عن ملاذ في بولندا. استخدمت فوروبيوفا شبكة البرق المسرّعة لتحويل ما قيمته ١٠٠ دولار من بيتكوين من ميامي، حيث تم سحبها بعد ذلك من ماكينة الصراف الآلي بالعملة البولندية المكافئة - كل ذلك في غضون ثلاث دقائق.

هذا هو نوع المعاملات منخفضة التكلفة وعالية السرعة التي شهدت نمو حل توسيع الطبقة الثانية لبيتكوين بنسبة ٤١٠٪ في حجم المدفوعات على مدار العام الماضي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته أركان ريسرش، تضاعف عدد المدفوعات التي تمت على شبكة البرق المسرَّعة في العام الماضي بينما تضاعفت القيمة الإجمالية لتلك المدفوعات أربع مرات.

كما حذر التقرير من أن المقاييس العامة التي يتم الاستشهاد بها على نطاق واسع والمستخدمة لقياس اعتماد شبكة البرق المسرَّعة - وهي القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) الأكثر شيوعًا - تقلل من حجم الشبكة لأنها تفشل في حساب القنوات الخاصة والعقد غير المرئية. بالإضافة إلى ذلك، لا تعكس المقاييس استخدام شبكة البرق المسرَّعة في العالم الحقيقي، في حين أن النظر بوضوح إلى حجم المدفوعات يرسم صورة أوضح لاعتماد شبكة البرق المسرَّعة الحقيقي.

يرجع التفسير الجزئي للزيادة في المدفوعات إلى الزيادة الهائلة في عدد المستخدمين الذين تمكنوا مؤخرًا من الوصول إلى شبكة البرق المسرَّعة. يتم ذلك من خلال تطبيقات مثل شيفو واليت في السلفادور وتطبيق الدفع كاش آب في الولايات المتحدة.

تقرير حالة شبكة البرق المسرّعة الإصدار ٢: أركان ريسرش

قدرت أركان أنه في أغسطس ٢٠٢١، كان لدى ما يقرب من ١٠٠٠٠٠ مستخدم إمكانية الوصول إلى مدفوعات شبكة البرق المسرّعة. وبحلول شهر مارس من هذا العام، كان لدى أكثر من ٨٠ مليون شخص القدرة على الوصول إلى المدفوعات على شبكة البرق المسرَّعة، مما يدل على وجود قاعدة مستخدمين محتملة كبيرة.

وقد وجد التقرير أن ما يقرب من ٥٠٪ من قيمة جميع المدفوعات جاءت من المعاملات المباشرة بين الأفراد - معاملات نظير إلى نظير (P٢P). جاء ما يقرب من ثلث قيمة الدفع من عمليات السحب والودائع من البورصات، وتأتي نسبة ٢٠٪ المتبقية من عمليات الشراء التي تتم من خلال أحد أشكال مزودي الخدمة.