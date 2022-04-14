ترقية إيثريوم ميرج سيتم بعد بضعة أشهر من يونيو: أحد المطورين يوضح ما يحدث

تام شمس - الخميس 14 أبريل 2022 06:48 صباحاً - تواجه ترقية إيثريوم ميرج التي طال انتظارها تأخيرًا آخر، حيث يعمل المطورون على الترقية ويقدرون وقت الانتهاء ليكون "بضعة أشهر بعد" يونيو.

نظرًا لنجاح الاختبار، كان هناك توقع عام بأن ترقية ميرج ستتم في منتصف العام، ولكن الانتكاسة الأخيرة لم تكن مفاجئة نظرًا لأن إثبات الحصة قد تأخر باستمرار منذ اقتراحه لأول مرة.

ومع ذلك، فإن الإشارات تعد بأن الشبكة الرئيسية لإيثريوم ستندمج فعليًا مع سلسلة بيكون لتصبح شبكة إثبات حصة (PoS) هذا العام. بحق.

قدم مطور إيثريوم "تيم بيكو" الجدول الزمني المحدث عبر تويتر أمس، موضحًا مبدئيًا أن المطورين الأساسيين في المرحلة النهائية:

"لن يكون في شهر يونيو، لكن من المحتمل أن يحدث الأمر في الأشهر القليلة التالية، لا يوجد تاريخ مؤكد حتى الآن، لكننا بالتأكيد في الفصل الأخير من إثبت الحصة على إيثريوم".

بعد ملاحظة أن تعليقاته أثارت ضجة بين مؤيدي إيثريوم والمعارضين لها على حد سواء، تابع بيكو اليوم بملاحظة "أنه قد يكون من الصعب تحليل التقدم في ذا ميرج عندما لا تكون عميقًا في هذه العملية."

لتوفير سياق إضافي، نشر بيكو منشور مدونة يحتوي على ملخص أعمق.

ووفقًا للمطور، لن يتم تحديد تاريخ محدد حتى "تتأكد فرق العملاء من أن تطبيقات البرامج قد تم اختبارها بدقة وأنها خالية من الأخطاء."

من الأمور المركزية لهذه المراحل الأخيرة، التشغيل التجريبي لشبكات الاختبار العامة مثل كيلن، وطرح انقسامات تجريبية تمكن المطورين من اختبار العديد من التطبيقات المتعلقة بترقية ميرج/ إثبات الحصة على الشبكة.

قنبلة الصعوبة

هناك عامل مهم آخر وهو قنبلة الصعوبة (وهي زيادة تلقائية في صعوبة التعدين مصممة لجعل تعدين إثبات العمل أقل جاذبية)، والذي يقول بيكو إنه سيبدأ في الظهور على إيثريوم في شهر مايو تقريبًا وسيجعل الكتل "بطيئة بشكل غير محتمل (قراءة ١٥-٢٠ ثانية) بحلول أغسطس."

حيث قال: "إذا اعتقد مطورو العملاء أنهم لا يستطيعون نشر برنامج الدمج على الشبكة الرئيسية قبل أن يتم إبطاء أوقات الحظر كثيرًا، فسيلزم تأخيرها مرة أخرى".

طرح بيكو طريقتين يمكن من خلالهما تأخير قنبلة الصعوبة للدخول في ترقية ميرج مسبقًا، أولًا الجمع بين تأخير القنبلة مع إصدارات العميل المدمجة لتأخير "القنبلة في كتلة معينة، واستعادة وقت الكتلة عند ١٣ ثانية، ثم تنشيط ميرج بعد فترة وجيزة."

ثانيًا، فصل تأخير القنبلة عن طريق تحديث الشبكة "الذي يؤخر فقط صعوبة القنبلة" قبل الدمج.

"لن تعمل ترقية ميرج، على عكس ترقيات إيثريوم السابقة، لن يتم بوقت كتلة. بدلًا من ذلك، ستعمل بقيمة إجمالي الصعوبة. ونظرًا لصعوبة تقدير هذه الأوقات مقارنة بأوقات الكتلة، فقد يكون التأخير بين اختيار وقت لترقية ميرج وبدء الإطلاق المباشر على الشبكة أقصر قليلًا من ترقيات إيثريوم السابقة".

في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، اقترح مطور مؤسسة إيثريوم "باريتوش جايانتي" أنه لا يزال هناك قدر لا بأس به من التجربة والخطأ، بعد أن أشار إلى أن اختبار ثلاثة انقسامات تجريبية أدى إلى "اكتشاف أخطاء تختلف من كود المزامنة إلى انتهاء مهلة الطلبات".

بعد التنفيذ الناجح لترقية ميرج والانتقال إلى آلية إجماع إثبات الحصة، فإن المعلم النهائي على خريطة الطريق لإيثريوم (المعروفة سابقًا باسم Eth٢) هو ترقية السلاسل المُقسمة المقرر أن يبدأ العمل بها في أوائل عام ٢٠٢٣. وحتى ذلك الحين، ستظل الشبكة تستخدم شبكات الطبقة-٢ مثل بوليغون وأوبتيميزم للتعامل مع قابلية التوسع وأحجام المعاملات الكبيرة.

شهد سعر إيثريووم (ETH) ارتفاعًا كبيرًا خلال الثلاثين يومًا الماضية، حيث ارتفع بنسبة ٢٠,٥٪ ليبلغ ٣١٢٦ دولارًا في وقت كتابة هذه المقالة.