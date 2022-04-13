شركة توكنات الصور الرمزية غير القابلة للإتلاف الناشئة "جينيس" تبلغ قيمة ١ مليار دولار بعد جولة التمويل من السلسلة "ج"

تام شمس - الأربعاء 13 أبريل 2022 05:49 صباحاً - حصلت شركة جينيس الناشئة في مجال التوكنات غير القابلة للفطريات (NFT) على تمويل بقيمة ١٥٠ مليون دولار من السلسلة "ج" لتصل قيمتها إلى ١ مليار دولار، مما يجعلها أحدث منصة تركز على العملات المشفرة تحقق وضع "يونيكورن".

قادت جولة التمويل شركة الأسهم الخاصة سيلفر ليك ومقرها كاليفورنيا، والتي تدير أصولًا بقيمة ٨٨ مليار دولار اعتبارًا من عام ٢٠٢١، مع مشاركة إضافية من المستثمرين الحاليين تاماراك غلوبال وبوند وني إي إيه. وقالت شركة جينيس إن التمويل سيوجَّه نحو زيادة القدرة الداخلية في قسم الهندسة التابع لها وكذلك الاستثمار في التقنيات الجديدة.

تأسست جينيس في عام ٢٠١٧، وهي شركة تقنية صور رمزية بدأت أولًا في استهداف منصات التواصل الاجتماعي والرسائل. والآن، تحاول الاستفادة من الميتافيرس، والذي أصبحن نوعًا من العبارات الجذابة للشركات التي تتطلع إلى بناء جسر بين العالمين المادي والافتراضي. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء صور رمزية يمكن نشرها في عوالم افتراضية. تم بناء سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف، الذي يطلق عليه اسم "ذا ويرهاوس" باستخدام دابر لابز.

وتدعي شركة جينيس أنها حصلت على ٩٩٪ من حصة السوق للصور الرمزية للمشاهير من خلال شراكات رسمية مع يونيفرسال ميوزيك غروب وورنر ميوزيك غروب.

منذ أن بلغت ذروتها في سبتمبر ٢٠٢١، تراجعت مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف الشهرية بشكل ملحوظ. المصدر: نان فانجيبل

في حين تباطأت مبيعات التوكنات غير القابلة للإتلاف بشكل كبير من ذروتها في سبتمبر الماضي، يبدو أن المشاريع الميتافيرس تبث حياة جديدة في الصناعة. حيث كشفت بيانات من شركة التحليلات نانسين مؤخرًا أن قطاع الميتافيرس في سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف ينمو بسرعة على الرغم من طبيعته المضاربة بشكل مفرط.

وعلى الرغم من التقلبات الشديدة، فإن سوق التوكنات غير القابلة للإتلاف ينمو بمعدل أسرع من سوق العملات المشفرة الأوسع، وفقًا لنانسين.