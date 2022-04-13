منصة عملات مشفرة في بيلاروسيا توقف عملياتها للروس ردًا على غزو أوكرانيا

تام شمس - الأربعاء 13 أبريل 2022 02:45 صباحاً - أعلنت شركة تداول العملات المشفرة كارنسي دوت كوم أنها أوقفت عملياتها للعملاء المقيمين في روسيا في أعقاب "العنف والاضطراب" في البلاد المفروض على شعب أوكرانيا.

ففي إعلان يوم الثلاثاء، قال موقع كارنسي دوت كوم إن المقيمين الروس لن يعودوا قادرين على الوصول إلى خدماتها بعد قرار المنصة بمنع العملاء المقيمين في روسيا من فتح حسابات جديدة. ووفقًا لموقع كارنسي دوت كوم على الويب، فإن منصة تداول العملات المشفرة الموجودة في جبل طارق لها مكاتب في كييف ولندن وفيلنيوس، ولكنها كانت مرخصة مسبقًا ومقرها في بيلاروسيا.

حيث قال فيتالي كيديك، رئيس إستراتيجية عمليات المنصة في لندن والرئيس التنفيذي لشركة كارنسي دوت كوم في أوكرانيا: "نحن ندين العدوان الروسي بأقوى العبارات الممكنة". "في ظل هذه الظروف، لم يعد بإمكاننا الاستمرار في خدمة عملائنا من روسيا."

استجابت بورصات العملات المشفرة الرئيسية للدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي إما لتجميد الأصول الرقمية الروسية أو تقييد وصول السكان بطريقة أخرى وسط غزو البلاد العسكري لأوكرانيا. وقد صرح متحدث باسم باينانس لكوينتيليغراف في فبراير أن البورصة لن "تجمد من جانب واحد ملايين حسابات المستخدمين الأبرياء"، بينما ألمح الرئيس التنفيذي لشركة كراكن جيسي باول إلى أن الطريقة الوحيدة التي ستمنع بها وصول المستخدمين الروس إلى البورصات ستكون ردًا على العقوبات.

ومع ذلك، أعلنت العديد من الشركات الخاصة بما في ذلك شركتا بطاقات الائتمان فيزا وماستركارد بعد ٢٤ فبراير أنها ستقلص أو توقف عملياتها بالكامل في روسيا استجابة للحرب. على النقيض من ذلك، استخدمت حكومة أوكرانيا منصات العملات المشفرة لطلب التبرعات من جميع أنحاء العالم، حيث جمعت أكثر من ٦٠ مليون دولار حتى وقت كتابة المقالة.