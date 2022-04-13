شركة بوليغون تلتزم بالتحول لتصبح محايدة للكربون في عام ٢٠٢٢

تام شمس - الأربعاء 13 أبريل 2022 02:45 صباحاً - أعلنت شبكة بوليغون يوم الثلاثاء عن التزامها بالتحول إلى بيئة محايدة كربونية وإيجابية مناخية هذا العام من خلال إصدار "البيان الأخضر: عقد ذكي مع كوكب الأرض". كما تعهدت بمبلغ ٢٠ مليون دولار لتعويض بصماتهم الكربونية، وشراء أرصدة إضافية لتصبح في النهاية سلبية الكربون.

يتضمن جزء من خطة حل توسيع إيثريوم لمستقبل أكثر استدامة توفير الموارد لشركاء النظام البيئي الذين يرغبون أيضًا في تعويض بصمة الكربون الخاصة بهم. بالإضافة إلى ذلك، فهم يأملون في تسهيل قيام المنظمات غير الحكومية بتقديم تبرعات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ.

ووفقًا للشركة، فإن البيان الأخضر يضع الحرية "في قلب روح ويب ٣" وتغير المناخ باعتباره أكبر تهديد لتلك الحرية. التحول إلى الكربون المحايد يعني أن كل توكن غير قابل للإتلاف يتم سكه أو كل توكن يتم تجسيره أو أي صفقة تمويل لامركزي يتم إجراؤها على بوليغون سيتم حسابها وسيتم تعويض تأثيرها البيئي. وتتمثل رؤيتهم طويلة المدى في أن يصبح النظام البيئي أول شبكة بلوكتشين تكون ما يسمونه إيجابية للمناخ.

تتعاون بوليغون مع كليماداو، وهي منظمة للمطورين توفر تقنية تعويض الكربون على السلسلة بالإضافة إلى أوفسيترا التي تزود بوليغون بأداة تحليل تقيس كثافة الكربون في الشبكة. من خلال تحليل الانبعاثات من أجهزة العقدة أو أنشطة التجسير واستهلاك الطاقة من التفاعل مع شبكة إيثريوم الرئيسية، يمكن أن تشكل استراتيجية إدارة بشكل أفضل.

نشرت بوليغون أيضًا تحليلًا للانبعاثات وجد أن ٩٩٪ من انبعاثات بوليغون ترجع إلى أنشطة نقاط التفتيش والتجسير التي تتضمن معاملات على شبكة إيثريوم الرئيسية. استشهدت بوليغون بإجمالي انبعاثات شبكية قدرها ٩٠٦٤٥ طنًا من مكافئ ثاني أكسيد الكربون من فبراير ٢٠٢١ - فبراير ٢٠٢٢، تحت شركات مثل مايكروسوفت وديلويت.