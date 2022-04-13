شبنك التسويات الدولية يصدر دراسة عن عملات البنوك المركزية الرقمية ودورها في الشمول المالي لمن لا يتعاملون مع البنوك

تام شمس - الأربعاء 13 أبريل 2022 02:45 صباحاً - أصدر بنك التسويات الدولية، أو BIS، ورقة بحثية يوم الثلاثاء حول العملات الرقمية للبنك المركزي، أو CBDCs، وكيف يمكن استخدامها لتحقيق أهداف السياسة الخاصة بالشمول المالي. واعتمدت الورقة على مقابلات أجريت في النصف الثاني من العام الماضي في تسعة بنوك مركزية تستكشف حاليًا عملات البنوك المركزية الرقمية للأفراد. بحثت في الأهداف المشتركة عبر مجموعة من مستويات التنمية الاقتصادية وتحديات الإدماج.

وحددت الورقة نهجين متميزين للعملة الرقمية للبنك المركزي. حيث رأت بعض البنوك المركزية العملة الرقمية كحافز للابتكار والتطوير بينما توقع البعض الآخر أن تكون بمثابة مكمل للمبادرات الحالية. كما أكدت جميع البنوك المركزية على الحاجة إلى توعية أصحاب المصلحة وقبولهم، سواء بين المستهلكين ومقدمي الخدمات.

واعتُبرت خصوصية البيانات، والقضايا ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أهم التحديات. كما تم إعطاء الأولوية لخدمة المستضعفين - الأطفال وكبار السن والمستخدمين ذوي الإعاقة.

تباينت بعض التحديات، مثل العزلة الجغرافية ومستويات الرقمنة، من حيث الدرجة بين البنوك المركزية، ولكن تم تسليط الضوء على العديد من ميزات تصميم العملة الرقمية للبنك المركزي على أنها مفتاح للشمول المالي عبر الطيف. ومن العناصر المذكورة في هذا السياق الترويج لنظام دفع ثنائي المستوى مع مشاركين من القطاع الخاص، وإمكانية التشغيل البيني عبر وظائف وحدود متعددة، والتنظيم المناسب.

كانت البنوك المركزية التي تمت مناقشتها في الورقة هي بنوك الباهاما وكندا والصين وشرق الكاريبي وغانا وماليزيا والفلبين وأوكرانيا وأوروغواي. كذلك شارك البنك الدولي في البحث.

اتخذ بنك التسويات الدولية موقفًا قويًا بشأن مكانة البنك المركزي في الاقتصاد الرقمي الناشئ والحاجة إلى تنظيم العملات المشفرة. حيث أكمل مؤخرًا مشروعًا تجريبيًا ناجحًا، يسمى مشروع دنبار، مع البنوك المركزية في أستراليا وماليزيا وسنغافورة وجنوب إفريقيا لإنشاء منصة تسويات دولية.